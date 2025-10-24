Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue White and Color Ambiance Argenta 3-lichts spotbalk

Argenta 3-lichts spotbalk

Deze witte 3-lichts Philips Hue Argenta op een rechthoekige voet creëert de perfecte sfeer in je woon- of slaapkamer. De white and color ambiance LED-lampen geven licht in 50.000 wittinten en meer dan 16 miljoen kleuren. Met de Philips Hue Bluetooth app op je smartphone of tablet kun je via Bluetooth de sfeer- en accentverlichting precies naar jouw smaak instellen. En als je verbinding maakt met een Hue bridge krijg je toegang tot alle slimme verlichtingsfuncties zoals het personaliseren van lichtscènes en het instellen van timers.

Productkenmerken

  • White and Color Ambiance
  • Inclusief GU10 LED-lamp
  • Bluetooth bediening via app
  • Bediening met app of stem*
  • Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    White

  • Materiaal

    Metaal

Duurzaamheid

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Lichtkenmerken

Diversen

Afmetingen en gewicht verpakking

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

Wat wordt ondersteund

Overig

