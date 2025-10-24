Argenta 3-lichts spotbalk
Deze witte 3-lichts Philips Hue Argenta op een rechthoekige voet creëert de perfecte sfeer in je woon- of slaapkamer. De white and color ambiance LED-lampen geven licht in 50.000 wittinten en meer dan 16 miljoen kleuren. Met de Philips Hue Bluetooth app op je smartphone of tablet kun je via Bluetooth de sfeer- en accentverlichting precies naar jouw smaak instellen. En als je verbinding maakt met een Hue bridge krijg je toegang tot alle slimme verlichtingsfuncties zoals het personaliseren van lichtscènes en het instellen van timers.
De huidige prijs is € 259,99
Productkenmerken
- White and Color Ambiance
- Inclusief GU10 LED-lamp
- Bluetooth bediening via app
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Metaal