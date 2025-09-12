Creëer de gewenste sfeer met de vierkante Philips Hue Argenta opbouwspot in aluminiumuitvoering. Die is de perfecte keuze voor je woonkamer en slaapkamer, want zijn vier white and color ambiance LED-lampen geven licht in 50.000 wittinten en meer dan 16 miljoen kleuren. Met de Philips Hue Bluetooth app op je smartphone of tablet kun je de lampen rechtstreeks via Bluetooth in- en uitschakelen, dimmen en van kleur veranderen. En als je verbinding maakt met een Hue bridge krijg je toegang tot allerlei extra slimme functies zoals het instellen van timers en synchroniseren met muziek.