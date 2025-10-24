Ondersteuning
Attract wall lantern, cylindrical shape, black matte finish, transparent shade, visible LED light source, mounted on wall.

Attract buitenwandlamp

Met zijn glazen kap en een uniek lichteffect dat een subtiele boog kleurrijk licht op de muur creëert, is de Attract lantaarn voor buiten een traditionele maar toch moderne toevoeging aan je voordeur, voortuin of tuinpad.

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • White and Color Ambiance
  • Hue Bridge vereist
  • Geïntegreerde LED-lamp
  • Wit en gekleurd licht
  • Werkt op netspanning
  • Slimme bediening met Hue Bridge*
Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    Zwart

  • Materiaal

    Glas

Duurzaamheid

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Lichtkenmerken

Diversen

Afmetingen en gewicht verpakking

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

Wat wordt ondersteund

Overig

