Geef je interieur kleur met deze witte Philips Hue Fugato white and color ambiance opbouwspot met ronde voet. De twee slimme LED-lampen geven licht in wel 50.000 wittinten en meer dan 16 miljoen kleuren, ideaal voor zowel je woonkamer als slaapkamer. Beide spots zijn voorzien van een rand die in je favoriete lichtkleur oplicht. Met de Philips Hue Bluetooth app kun je de opbouwspot direct via Bluetooth in- en uitschakelen, dimmen en van kleur laten veranderen. Wil je nog meer slimme verlichtingsfuncties? Verbind deze moderne opbouwspot dan met de Hue bridge en ontgrendel alle mogelijkheden, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.