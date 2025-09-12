*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.
Fugato 2-lichts spotbalk
Geef je interieur kleur met deze witte Philips Hue Fugato white and color ambiance opbouwspot met ronde voet. De twee slimme LED-lampen geven licht in wel 50.000 wittinten en meer dan 16 miljoen kleuren, ideaal voor zowel je woonkamer als slaapkamer. Beide spots zijn voorzien van een rand die in je favoriete lichtkleur oplicht. Met de Philips Hue Bluetooth app kun je de opbouwspot direct via Bluetooth in- en uitschakelen, dimmen en van kleur laten veranderen. Wil je nog meer slimme verlichtingsfuncties? Verbind deze moderne opbouwspot dan met de Hue bridge en ontgrendel alle mogelijkheden, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.
De huidige prijs is € 189,99
Wil je weten wanneer dit product weer op voorraad is?
Wil je weten wanneer dit product weer op voorraad is? Meld je dan aan en ontvang per e-mail een bericht. Je ontvangt maar één e-mail. Check het Philips Hue Privacybeleid voor meer informatie.
- Shop nu, betaal later met Klarna
- Gratis verzending vanaf € 50,00
- 30 dagen gratis retour
- 2 jaar garantie
- Veilige checkout
Productkenmerken
- White and Color Ambiance
- Inclusief GU10 LED-lamp
- Bluetooth bediening via app
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Bedien tot wel 10 lampen met de Bluetooth-app
Met de Hue Bluetooth-app kun je de slimme Hue lampen in elke kamer van je huis bedienen.Voeg tot wel 10 slimme lampen toe en bedien ze allemaal door gewoon op een knop op je mobiele apparaat te tikken.
Bedien lampen met je stem*
Bedien je lampen handsfree en gebruik je stem in plaats van een mobiel apparaat! Met eenvoudige spraakopdrachten kun je meerdere lampen of slechts één lamp in een kamer bedienen. *Werkt met Alexa en een compatibel Echo-apparaat.
Creëer een persoonlijke beleving met gekleurd slim licht
Transformeer je huis met meer dan 16 miljoen kleuren en creëer onmiddellijk de juiste sfeer voor elke gebeurtenis. Met een tik op een knop verhoog je de feeststemming op een feest, verander je je woonkamer in een filmzaal, breng je de inrichting van je huis tot leven met kleuraccenten en nog veel meer.
Creëer de juiste sfeer met warm tot koelwit licht
Deze lampen en armaturen bieden verschillende tinten warm tot koelwit licht. Omdat de lampen volledig kunnen worden gedimd van zeer helder tot subtiele nachtlampjes, kun je de lampen instellen op de perfecte tint en helderheid voor elke dagelijkse activiteit.
Creëer de perfecte lichtrecepten voor je dagelijkse activiteiten
Ervaar het gemak en de aangename sfeer van vier standaardlichtrecepten, speciaal voor je dagelijkse activiteiten: Energie en Concentratie, Lezen en Ontspannen. De twee scènes met koele kleuren, Energie en Concentratie, helpen je 's ochtends op weg en houden je scherp. De warmere scènes Lezen en Ontspannen zijn perfect voor het lezen van een boek en om te ontspannen na een drukke dag.
Ontgrendel alle mogelijkheden van slimme verlichting met de Hue Bridge
Met de Hue Bridge heb je toegang tot de functies die jouw lampen echt slim maken, zoals weg-van-huisbediening, spraakbediening, geautomatiseerde verlichting en nog veel meer. Voeg een Hue Bridge toe aan je systeem voor meeslepende ervaringen, maak gebruik van veilige en betrouwbare technologie en meer. De Hue Bridge vormt de sleutel tot slimme verlichting zoals je nog nooit hebt gezien.
Specificaties
Design en afwerking
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Metaal