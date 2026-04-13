Impress sokkellamp

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Close-up van de voorkant van Hue White and Color Ambiance Impress sokkellamp
Item niet langer verkrijgbaar

Over de Impress sokkellamp

Verfraai je tuin met de 16 miljoen beschikbare kleuren of gebruik de lamp op een functionele manier voor de verlichting van je tuinpad. De Impress basisset bevat één lichtpunt en alle kabels en voeding die je nodig hebt om aan de slag te gaan. Hue Bridge vereist.

  • White and Color Ambiance
  • Hue Bridge vereist
  • Geïntegreerde LED-lamp
  • Wit en gekleurd licht
  • Laagspanningssysteem - basiseenheid
  • Slimme bediening met Hue Bridge*

Verlichtingsinspiratie

Kijk hoe anderen de slimme lampen van Philips Hue gebruiken om sfeer te creëren en deel jouw eigen creatie op Instagram met de hashtag #philipshue

image by lubberselektro containing backyard, garden, terrace, night, outdoor

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