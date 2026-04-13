Impress sokkellamp
Huidige prijs is € 148,49, oorspronkelijke prijs is € 164,99
Huidige prijs is € 148,49, oorspronkelijke prijs is € 164,99
Uitverkoop
Item niet langer verkrijgbaar
Over de Impress sokkellamp
Verfraai je tuin met de 16 miljoen beschikbare kleuren of gebruik de lamp op een functionele manier voor de verlichting van je tuinpad. De Impress basisset bevat één lichtpunt en alle kabels en voeding die je nodig hebt om aan de slag te gaan. Hue Bridge vereist.
- White and Color Ambiance
- Hue Bridge vereist
- Geïntegreerde LED-lamp
- Wit en gekleurd licht
- Laagspanningssysteem - basiseenheid
- Slimme bediening met Hue Bridge*
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8718696171745
Design en afwerking
- Kleur
- Zwart
- Materiaal
- Glas
Duurzaamheid
- Nominale levensduur
- 25.000
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
- Dimbaar met Hue app en dimmer
- Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp
- Ja
Lichtkenmerken
- Kleurweergave-index (CRI)
- ≥80
- Kleurtemperatuur
- 2000-6500 K
Diversen
- Speciaal ontworpen voor
- Tuin, Terras
- Type
- Sokkellamp
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8718696171745
- Nettogewicht
- 2,67 kg
- Brutogewicht
- 2,94 kg
- Hoogte
- 455 mm
- Lengte
- 155 mm
- Breedte
- 225 mm
- Materiaalnummer (12NC)
- 915005766501
Afmetingen en gewicht van product
- Nettogewicht
- 2,670 kg
- Kabellengte
- 600
- Totale hoogte
- 400 mm
- Totale lengte
- 100 mm
- Totale breedte
- 100 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Technische specificaties
- Lichtkleur
- Gekleurd en wit licht (RGBW)
- Netspanning
- Bereik 220-240 V, 50-60 Hz
- Wattage meegeleverde lamp
- 8 W
- Maximaal vermogen vervangende lamp
- 8
- IP-classificatie
- IP44
- Beschermingsklasse
- Klasse II - dubbel geïsoleerd
- Aantal lichtbronnen
- 2
Wat wordt ondersteund
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
- Philips Hue app
- Android 10.0 en hoger, iOS 16 of hoger
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- Vastgestelde ondersteuningsperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Compatibele besturingssystemen
- iOS, Android
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Overig
- Gebruikershandleiding
- Geen handleiding beschikbaar
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Dismantle Instructions