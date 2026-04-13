Verfraai je tuin met de 16 miljoen beschikbare kleuren of gebruik de lamp op een functionele manier voor de verlichting van je tuinpad. De Impress basisset bevat één lichtpunt en alle kabels en voeding die je nodig hebt om aan de slag te gaan. Hue Bridge vereist.

White and Color Ambiance

Hue Bridge vereist

Geïntegreerde LED-lamp

Wit en gekleurd licht

Laagspanningssysteem - basiseenheid

Slimme bediening met Hue Bridge*