Creëer een levendige sfeer voor buiten met een perfect lijntje licht. OmniGlow LED-strip voor buiten zorgt voor licht met soepele kleurovergangen voor ieder moment – of je nu een feestje hebt op het terras, ontspant op het gazon of gasten verwelkomt bij de voordeur. Dankzij de Omnoglow-technologie, zijn zichtbare LED-strips niet langer aanwezig, met een mooi diffuus licht als resultaat. Je hoeft de lichtstrip niet te verstoppen: Gebruik in het zicht en geniet ervan als directe verlichting. OmniGlow bepaalt niet alleen de sfeer, maar is met het ultraheldere echt witte licht van 2100 lumen ook ideaal voor praktische buitenverlichting. Schakel moeiteloos tussen mooie sfeer en taakverlichting. Leid OmniGlow langs de randen van het terras, over het balkon en zelfs de gevel, daklijn en paden van je huis. Dankzij het weerbestendige ontwerp presteert hij het hele jaar door. Snijd de lichtstrip op maat voor je ruimte en sluit hem weer af met de apart verkochte afdichtingsset. Geniet van moeiteloze bediening, personalisering en automatiseringen met de Hue app en spraakassistenten.

OmniGlow ultravloeiende kleurverlopen

Nauwkeurige kleurafstemming van Chromasync

Ultrahelder, echt wit licht

Tot 2100 lumen

Snijden en afdichten (set afzonderlijk verkrijgbaar)