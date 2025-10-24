Sana wandlamp

De Philips Hue Sana zwarte wandlamp met snoer met stekker zorgt voor een indirect lichteffect. De lamp is voorzien van een ingebouwde white and color ambiance LED-lamp die 50.000 wittinten en 16 miljoen kleuren aan kan. Via de Philips Hue Bluetooth app op je smartphone of tablet kun je de lamp eenvoudig in- en uitschakelen, dimmen en van kleur veranderen. Wil je nog meer slimme verlichtingsfuncties? Verbind de lamp dan met de Philips Hue bridge en personaliseer lichtscènes, stel timers in en nog veel meer. Sfeer creëren wordt kinderspel!