Ondersteuning
Black circular wall lamp with a matte finish, featuring a compact ring shape and a visible power cord at the base.

Sana wandlamp

De Philips Hue Sana zwarte wandlamp met snoer met stekker zorgt voor een indirect lichteffect. De lamp is voorzien van een ingebouwde white and color ambiance LED-lamp die 50.000 wittinten en 16 miljoen kleuren aan kan. Via de Philips Hue Bluetooth app op je smartphone of tablet kun je de lamp eenvoudig in- en uitschakelen, dimmen en van kleur veranderen. Wil je nog meer slimme verlichtingsfuncties? Verbind de lamp dan met de Philips Hue bridge en personaliseer lichtscènes, stel timers in en nog veel meer. Sfeer creëren wordt kinderspel!

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • White and Color Ambiance
  • Geïntegreerde LED
  • Bluetooth bediening via app
  • Bediening met app of stem*
  • Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Alle productspecificaties bekijken
Find your product manual

Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    Zwart

  • Materiaal

    Aluminium

Duurzaamheid

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Lichtkenmerken

Diversen

Afmetingen en gewicht verpakking

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

Wat wordt ondersteund

Overig

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay