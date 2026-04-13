Signe gradiënt-hanglamp
De huidige prijs is € 399,99
De huidige prijs is € 399,99
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Over de Signe gradiënt-hanglamp
Hoogwaardig architecturaal ontwerp en slimme verlichting komen samen met de Signe gradient-hanglamp. Het elegante ontwerp vormt een stijlvol accent in elk interieur en combineert verfijnde esthetiek met slimme verlichting. Hang het minimalistische, ultradunne profiel horizontaal van het plafond en draai het, zo kan je bepaalde elementen van je interieur mooi uitlichten. Het effect is een lamp die lijkt te zweven en een prachtig, subtiel element vormt voor de keuken, het thuiskantoor of leefruimtes. Geavanceerde technologie in kleurverloop kleurt de muren met lichteffecten en geven de ruimte warmte en diepte. Ga moeiteloos over van warme witte tinten voor een ontspannende sfeer naar functioneel koel wit en direct licht voor taken, en subtiele decoratieve kleurgradiënten om de sfeer te bepalen. De Signe gradient-hanglamp is gemaakt van nauwkeurig vervaardigd aluminium voor een verfijnde uitstraling. Met de bekroonde Hue app beschik je over slimme bediening, automatiseringen en gepersonaliseerde scènes die zijn afgestemd op hoe jij leeft.
- Hue White and color gradient
- Wallwashing-effecten en direct licht
- Roteren om het licht daar te laten schijnen waar het nodig is
- Ultradun profiel
- Zwarte aluminium afwerking
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8721103149527
Lampkenmerken
- Dimbaar
- Ja
Design en afwerking
- Kleur
- Zwart
- Materiaal
- Aluminium
Duurzaamheid
- Aantal schakelcycli
- 50.000
- Bereik omgevingstemperatuur
- +5 tot +35 °C
- Nominale levensduur
- 25.000
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
- Verstelbare hoogte
- Tijdens de installatie
- Inclusief batterijen
- Nee
- Kies uw kleur
- Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp
- Ja
- Type stekker
- No plug
Lichtkenmerken
- Bundelhoek
- 360
- Kleurweergave-index (CRI)
- 90
- Kleurtemperatuur
- 1000-20000 K
- Opwarmtijd tot 60% licht
- direct op volledige lichtsterkte
- Lichtrendement (gespec.) (nom.)
- 114
Diversen
- Speciaal ontworpen voor
- Thuiskantoor, Woonkamer, Studeerkamer
- Stijl
- Modern
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8721103149527
- Nettogewicht
- 1,33 kg
- Brutogewicht
- 2,46 kg
- Hoogte
- 138 mm
- Lengte
- 1.412 mm
- Breedte
- 177 mm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929004322101
Opgenomen vermogen
- Energieverbruik in stand-by
- 0,1
- Energieverbruik
- 25
- Energieverbruik kWh/1.000 uur
- 25
Afmetingen en gewicht van product
- Kabellengte
- 2.500
- Totale hoogte
- 1.302 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Technische specificaties
- Diameter
- 22 mm
- Lamptechnologie
- Niet van toepassing
- Lichtkleur
- Kleurverloop en wit licht (RGBICW)
- Netspanning
- 220-240 V
- Wattage meegeleverde lamp
- n/a
- IP-classificatie
- IP20
- Beschermingsklasse
- Klasse II en III - combinatie van DI en SELV
- Lichtbron vervangbaar
- Nee
- Aantal lichtbronnen
- 1
- Sensor radiofrequentie
- MotionAwareTM
- Zigbee repeater-functionaliteit
- Ja
- Montagemogelijkheden
- Plafondlamp
De lamp
- Vormfactor
- Linear
- Lichtstroom in lumen
- 2850 lm bij 6500 K
- Software geschikt voor upgrades
- Ja
De schakelaar
- Diepte van de wandplaat
- 227,5 mm
- Hoogte van de wandplaat
- 47 mm
- Breedte van de wandplaat
- 122,5 mm
Wat wordt ondersteund
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
- Philips Hue app
- Android 8.0 en hoger, iOS 17 of hoger
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- Vastgestelde ondersteuningsperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Compatibele besturingssystemen
- Android, iOS
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-functionaliteit
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Overig
- Gebruikershandleiding
- User Manual
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Geen demontage-informatie beschikbaar