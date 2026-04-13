Hoogwaardig architecturaal ontwerp en slimme verlichting komen samen met de Signe gradient-hanglamp. Het elegante ontwerp vormt een stijlvol accent in elk interieur en combineert verfijnde esthetiek met slimme verlichting. Hang het minimalistische, ultradunne profiel horizontaal van het plafond en draai het, zo kan je bepaalde elementen van je interieur mooi uitlichten. Het effect is een lamp die lijkt te zweven en een prachtig, subtiel element vormt voor de keuken, het thuiskantoor of leefruimtes. Geavanceerde technologie in kleurverloop kleurt de muren met lichteffecten en geven de ruimte warmte en diepte. Ga moeiteloos over van warme witte tinten voor een ontspannende sfeer naar functioneel koel wit en direct licht voor taken, en subtiele decoratieve kleurgradiënten om de sfeer te bepalen. De Signe gradient-hanglamp is gemaakt van nauwkeurig vervaardigd aluminium voor een verfijnde uitstraling. Met de bekroonde Hue app beschik je over slimme bediening, automatiseringen en gepersonaliseerde scènes die zijn afgestemd op hoe jij leeft.

Hue White and color gradient

Wallwashing-effecten en direct licht

Roteren om het licht daar te laten schijnen waar het nodig is

Ultradun profiel

Zwarte aluminium afwerking