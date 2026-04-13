Signe gradient-unit

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Philips Hue privacyverklaring

Over de Signe gradient-unit

Hoogwaardig architecturaal ontwerp en slimme verlichting komen samen met de Signe gradient-unit. Het elegante ontwerp vormt een stijlvol accent in elk interieur en combineert verfijnde esthetiek met slimme verlichting. Plaats het minimalistische, ultradunne profiel verticaal tegen een wand in de woonkamer, slaapkamer of het thuiskantoor, steek de stekker in het stopcontact en licht gewenste kenmerken van de ruimte uit. Geavanceerde technologie in kleurverloop kleurt de muren met lichteffecten en geven de ruimte warmte en diepte. Ga moeiteloos over van warme witte tinten voor een ontspannende sfeer naar subtiele decoratieve kleurgradiënten om de sfeer te bepalen. De Signe gradient-unit is gemaakt van nauwkeurig vervaardigd aluminium voor een verfijnde uitstraling. Met de bekroonde Hue app beschik je over slimme bediening, automatiseringen en gepersonaliseerde scènes die zijn afgestemd op hoe jij leeft.

  • Hue White and color gradient
  • Lichteffecten op muren
  • Ultradiep dimmen tot 0,1%
  • Ultradun profiel
  • Zwarte aluminium afwerking
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