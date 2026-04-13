Signe Tube hanglamp

Nieuw
Close-up van de voorkant van Hue White and Color Ambiance Signe Tube hanglamp
Op voorraad
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Over de Signe Tube hanglamp

Premium architecturaal design en slimme verlichting komen samen in de Philips Hue Signe Tube Hanglamp. Het elegante ontwerp vormt een stijlvol accent in elk interieur en combineert verfijnde esthetiek met slimme verlichting. Hang het ultraslanke profiel horizontaal aan het plafond en sluit aan op het stopcontact. Richt het licht naar de muur, naar boven of beneden op bureaus, werkbladen en andere oppervlakken. Het resultaat is een zwevend lichteffect dat perfect past in de keuken, woonkamer of het thuiskantoor. Geavanceerde technologie in kleurverloop kleurt de muren met lichteffecten en geven de ruimte warmte en diepte. Dankzij geavanceerde LED-technologie worden muren gevuld met indrukwekkende lichtverlopen die diepte en sfeer toevoegen aan elke ruimte. De Signe tube - hanglamp is vervaardigd uit hoogwaardig zwart aluminium, voor een verfijnde uitstraling. Met de bekroonde Hue app beschik je over slimme bediening, automatiseringen en gepersonaliseerde scènes die op jouw leven zijn afgestemd.

  • Hue White and color gradient
  • Lichteffecten op muren
  • Ultradiep dimmen tot 0,1%
  • Omhoog of omlaag schuiven om de lamp te positioneren
  • Ultradun, zwarte aluminium afwerking
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