Close-up van de voorkant van Hue White and Color Ambiance Signe vloerlamp

Signe vloerlamp

Creëer prachtige lichteffecten met de 50.000 wittinten en 16 miljoen kleuren van de slanke en stijlvolle Philips Hue Signe vloerlamp. De ingebouwde white and color ambiance LED-lamp van de Signe vloerlamp fleurt een donkere hoek of een leeg stuk muur meteen op met mooie indirecte verlichting. Dankzij de hoge lichtopbrengst en de kleurmogelijkheden is de Signe ook ideaal als functionele verlichting. Bedien de Signe eenvoudig via Bluetooth of verbindt de lamp met de Hue bridge en geniet van alle beschikbare slimme voordelen, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.

Productkenmerken

  • Geïntegreerde LED
  • Bluetooth bediening via app
  • Bediening met app of stem*
  • Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
    Aluminium

    Aluminium

