Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue White and Color Ambiance Starterkit: 3 GU10 slimme spots

Starterkit: 3 GU10 slimme spots

Deze Philips Hue starterkit bestaat uit drie slimme white and color ambiance LED-spotlampen met GU10-fitting en een Hue bridge. Neem de lichtbediening helemaal in eigen hand en kies uit 50.000 wittinten en 16 miljoen kleuren om elke kamer kleur te geven. Draai de lampen in je bestaande spots en verbind ze via de Philips Hue app met de bridge. Vanaf nu ben je klaar om eindeloos veel verlichtingsmogelijkheden te ontdekken, zoals personaliseren van lichtscènes, synchroniseren met muziek, instellen van timers en nog veel meer.

Item niet langer verkrijgbaar

Download het productinformatieblad

Productkenmerken

  • White and Color Ambiance
  • Wit en gekleurd licht
  • Slimme bediening
  • Bediening met app of stem*
  • Inclusief Hue Bridge
Alle productspecificaties bekijken
Find your product manual

Specificaties

Lampafmeting

  • Afmetingen (bxhxd)

    50x58

Design en afwerking

Duurzaamheid

Milieu

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Garantie

Lichtkenmerken

Afmetingen en gewicht verpakking

Verpakkingsinformatie

Opgenomen vermogen

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

De Bridge

De lamp

De schakelaar

Inhoud van de doos

Wat wordt ondersteund

Overig

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay