Deze Philips Hue starterkit bestaat uit drie slimme white and color ambiance LED-spotlampen met GU10-fitting en een Hue bridge. Neem de lichtbediening helemaal in eigen hand en kies uit 50.000 wittinten en 16 miljoen kleuren om elke kamer kleur te geven. Draai de lampen in je bestaande spots en verbind ze via de Philips Hue app met de bridge. Vanaf nu ben je klaar om eindeloos veel verlichtingsmogelijkheden te ontdekken, zoals personaliseren van lichtscènes, synchroniseren met muziek, instellen van timers en nog veel meer.