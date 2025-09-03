*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.
Starterkit: 3 GU10 slimme spots
Kleur elke kamer met licht met de Philips Hue White and color ambiance starterkit. De kit bestaat uit 3 slimme gekleurde lampen en een Hue Bridge voor volledige bediening van de lampen, toegang tot de Hue app en eindeloos veel functies.
Productkenmerken
- Levensduur van ±10 jaar
- Direct draadloos dimmen
- Inclusief Philips Hue Bridge
- Wit en gekleurd licht
Specificaties
Lampafmeting
Afmetingen (bxhxd)
50x57x50 mm