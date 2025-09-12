*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.
Xamento inbouwspot
Fleur je dagelijkse routine op met de zwarte Xamento badkamerinbouwspot, een slimme lamp die licht geeft in miljoenen kleuren. Deze lamp, met IP44-rating en modern design, past in elk badkamerinterieur.
De huidige prijs is € 79,99
Wil je weten wanneer dit product weer op voorraad is?
Wil je weten wanneer dit product weer op voorraad is? Meld je dan aan en ontvang per e-mail een bericht. Je ontvangt maar één e-mail. Check het Philips Hue Privacybeleid voor meer informatie.
- Shop nu, betaal later met Klarna
- Gratis verzending vanaf € 50,00
- 30 dagen gratis retour
- 2 jaar garantie
- Veilige checkout
Productkenmerken
- White and Color Ambiance
- 1x GU10-lamp
- Bluetooth bediening via app
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Bedien tot wel 10 lampen met de Bluetooth-app
Met de Hue Bluetooth-app kun je de slimme Hue lampen in elke kamer van je huis bedienen.Voeg tot wel 10 slimme lampen toe en bedien ze allemaal door gewoon op een knop op je mobiele apparaat te tikken.
Bedien lampen met je stem*
Bedien je lampen handsfree en gebruik je stem in plaats van een mobiel apparaat! Met eenvoudige spraakopdrachten kun je meerdere lampen of slechts één lamp in een kamer bedienen. *Werkt met Alexa en een compatibel Echo-apparaat.
Creëer de perfecte lichtrecepten voor je dagelijkse activiteiten
Ervaar het gemak en de aangename sfeer van vier standaardlichtrecepten, speciaal voor je dagelijkse activiteiten: Energie en Concentratie, Lezen en Ontspannen. De twee scènes met koele kleuren, Energie en Concentratie, helpen je 's ochtends op weg en houden je scherp. De warmere scènes Lezen en Ontspannen zijn perfect voor het lezen van een boek en om te ontspannen na een drukke dag.
Ontgrendel alle mogelijkheden van slimme verlichting met de Hue Bridge
Met de Hue Bridge heb je toegang tot de functies die jouw lampen echt slim maken, zoals weg-van-huisbediening, spraakbediening, geautomatiseerde verlichting en nog veel meer. Voeg een Hue Bridge toe aan je systeem voor meeslepende ervaringen, maak gebruik van veilige en betrouwbare technologie en meer. De Hue Bridge vormt de sleutel tot slimme verlichting zoals je nog nooit hebt gezien.
Creëer een persoonlijke beleving met gekleurd slim licht
Gebruik miljoenen lichtkleuren om je badkamer te transformeren en onmiddellijk een unieke sfeer te creëren. Met 1 klik op een knop droom je onmiddellijk weg. Baad in een roze gloed of verlicht je badkamer met een levendige kleur paars, zodat het nog leuker wordt om je voor te bereiden op een avondje uit met vrienden.
Waterbestendige slimme lamp voor badkamers (IP44)
De slimme badkamerlampen uit de Philips Hue Adore serie zijn grondig getest om te garanderen dat ze waterbestendig zijn, wat ze ideaal maakt om vochtige omgevingen te verlichten. Alle badkamerlampen voldoen aan de IP44-standaard.
Specificaties
Design en afwerking
Design en afwerking
Kleur
Zwart
Materiaal
Kunststof