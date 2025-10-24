ST72 Edison - E27 slimme lamp
Deze grotere versie van de langwerpige filamentlamp is een moderne kijk op een vintage ontwerp in de stijl van Edison. De ST72 LED-lamp beschikt over een spiraalvormige gloeidraad met een elegante licht gouden kleur. Bedien de lamp via Bluetooth of maak verbinding met een Hue Bridge voor toegang tot meer slimme verlichtingsfuncties.
De huidige prijs is € 39,99
Productkenmerken
- White filament
- Geschikt voor Bluetooth
- Hue Bridge is ingeschakeld
- Zachtwit licht, vintage lamp
- Directe bediening via Bluetooth
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Lampafmeting
Afmetingen (bxhxd)
73x171