Starterkit: 3 E27 slimme lampen (800) + dimmer switch
€ 69,96
Huidige prijs is € 69,96, oorspronkelijke prijs is € 99,99
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Over de Starterkit: 3 E27 slimme lampen (800) + dimmer switch
Haal meer uit je verlichting met een Philips Hue white starterkit E27, die bestaat uit drie Hue white LED-lampen die warmwit licht geven, een Hue bridge en een draadloze dimmer switch. De dimmer switch is een draadloze schakelaar waarmee je de lampen kunt dimmen en in- of uitschakelen. Draai de slimme lampen eenvoudig in je bestaande armaturen en koppel ze vervolgens moeiteloos via de Philips Hue app met de Hue bridge, het hart van je slimme systeem. Vanaf dat moment heb je toegang tot alle beschikbare slimme verlichtingsfuncties die Philips Hue te bieden heeft, zoals draadloos o.a. dimmen, routines en timers.
- White
- Tot 800 lumen*
- Warm wit licht
- Inclusief Hue Bridge
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8718696785232
Lampkenmerken
- Vormfactor
- A60
Lampafmeting
- Afmetingen (bxhxd)
- 61x110
Design en afwerking
- Kleur
- White
Duurzaamheid
- Aantal schakelcycli
- 50.000
- Nominale levensduur
- 25.000
Milieu
- Vochtigheid wanneer in werking
- 5% <H<95% (niet-condenserend)
- Temperatuur wanneer in werking
- -10 °C - 45 °C
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
- Dimbaar met Hue app en dimmer
- Ja
Garantie
- 2 jaar
- Ja
Lichtkenmerken
- Kleurweergave-index (CRI)
- ≥80
- Kleurtemperatuur
- 2700 K
- Lichtsterkte in lumen bij 2700 K
- 806
- Lamptechnologie
- Led
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8718696785232
- Nettogewicht
- 0,55 kg
- Brutogewicht
- 0,76 kg
- Hoogte
- 10,1 cm
- Lengte
- 21 cm
- Breedte
- 21 cm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929001821604
Verpakkingsinformatie
- EAN
- 8718696785232
Opgenomen vermogen
- Energieverbruik in stand-by
- 0,5 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL)
- F
Afmetingen en gewicht van product
- Diameter
- 61 mm
- Breedte van de wandplaat
- 70 mm
- Hoogte van de wandplaat
- 115 mm
- Diepte van de wandplaat
- 14 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Technische specificaties
- Gewicht
- 67
- Fittinghouder/lampfitting
- E27
- IP-classificatie
- IP20
- EPREL-registratienummer
- 400273
- Montagemogelijkheden
- Wand, Staande lamp
- Max. aantal lampen per schakelaar
- 50 (met Hue Bridge)
De Bridge
- Frequentieband
- 2400-2483.5 MHz
- Hoogte
- 26 mm
- Lengte x breedte
- 88 x 88 mm
- Max. aantal lampen
- 50
- Montagemogelijkheden
- Desktop, Wand
- Voedingsadapter
- 100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz
- Energieverbruik
- 250mA max
De lamp
- Hoogte
- 110 mm
- Ingangsspanning
- 220V-240V
- Lichtstroom
- Zacht warmwit licht
- Lichtstroom in lumen
- 806 lm
- Max. werkvermogen
- 9 W
- Arbeidsfactor
- >0.5
- Software geschikt voor upgrades
- Ja
- Starten
- Direct 100% lichtsterkte
- Vermogen
- 9 W
- Vermogensequivalent
- 60 W
- Diep dimbaar
- Nee
De schakelaar
- Inclusief batterijen
- 1 x CR2450
- Frequentieband
- 2400-2483,5 MHz
- Levensduur
- 50.000 clicks
- Minimale levensduur batterij
- 3
- Montagemogelijkheden
- muur, los
- Speciale functies
- Niet van toepassing
- Diepte schakelaar
- 11 mm
- Hoogte van de schakelaar
- 92 mm
- Breedte schakelaar
- 35 mm
- Gewicht inclusief wandplaat
- 67 g
- Gewicht schakelaar
- 37 g
- ZigBee Light Link
- IEEE 802.15.4 Protocol
Wat wordt ondersteund
- HomeKit-compatibel
- Yes
- Philips Hue app
- Android 10.0 en hoger, iOS 16 of hoger
- Stemassistenten (Hue Bridge vereist)
- Amazon Alexa, Google Assistent, Microsoft Cortana (via Hue Bridge)
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- Vastgestelde ondersteuningsperiode
- Minimum of 60 months after introduction date, except Hue bridge minimum of 36 months after introduction date
- Max. aantal accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Compatibele besturingssystemen
- iOS, Android
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Overig
- Product Documentation
- Geen handleiding beschikbaar
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Geen demontage-informatie beschikbaar
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