Tuar sokkellamp
Breid je Hue systeem nu uit naar buiten. De Lucca sokkellamp kan rechtstreeks worden gekoppeld aan je bestaande Hue bridge, voor toegang tot alle functies – van bediening als je niet thuis bent tot geofencing-technologie en planning. De Hue bridge wordt niet meegeleverd.
De huidige prijs is € 129,99
Productkenmerken
- White
- Hue Bridge vereist
- Inclusief E27 LED-lamp
- Warmwit licht (2700 K)
- Werkt op netspanning
- Slimme bediening met Hue Bridge*
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
Roestvrij staal
Materiaal
Aluminium