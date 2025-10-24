Verlicht de wanden van je grotere binnenruimtes met een eenvoudig te installeren verlenging die compatibel is met de Hue Flux en ultraheldere Hue Flux LED Strips. Krijg een naadloze ervaring zonder afbreuk te doen aan sfeer of lichtkwaliteit. Breng gradiënten van rijke kleuren en helder, echt wit licht naar nog meer hoeken van je huis. Nauwkeurige kleurovergangen met Chromasync™ technologie voor een vlekkeloze weergave van licht.