Philips Hue Play gradient LED-strip pro 85"
De huidige prijs is € 179,99
De huidige prijs is € 179,99
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Over de Philips Hue Play gradient LED-strip pro 85"
Breng je Hue thuisentertainment naar een hoger niveau met de Play Gradient lightstrip pro. OmniGlow-technologie creëert ultravloeiende, uniforme, kleurrijke lichteffecten op de muren, die aansluiten op de inhoud van films en series. Geniet van een filmische ervaring: scènes komen tot leven met heldere kleuren, terwijl donkere momenten sfeervol aanvoelen dankzij het diepe dimvermogen. Chromasync zorgt voor een exacte kleurafstemming van meerdere Hue lampen. Synchroniseer je lampen op jouw manier met de Hue Sync TV-app, Hue scherm-sync of HDMI Sync Box. Gebruik de LED-strip om de perfecte sfeer te creëren voor het kijken van tv, wanneer je niet synchroniseert. Knip de strip op maat en installeer deze eenvoudig op de achterkant van je tv met de meegeleverde beugels. Bedien de strip en pas deze moeiteloos aan met de bekroonde Hue app.
- Ultravloeiende gradient wallwashing
- OmniGlow-technologie
- Nauwkeurige kleurafstemming van Chromasync
- Geschikt voor tv's tot 85 inch
- Synchronisatieapparaat en Hue app vereist
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8721103168702
Lampkenmerken
- Dimbaar
- Ja
Design en afwerking
- Kleur
- Zwart
- Materiaal
- Silicone
Duurzaamheid
- Aantal schakelcycli
- 50.000
- Nominale levensduur
- 25.000
- Bereik omgevingstemperatuur
- -20 tot +45 °C
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
- Draaibare spot
- No
- Inclusief batterijen
- Nee
- Kies uw kleur
- Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp
- Ja
Lichtkenmerken
- Kleurweergave-index (CRI)
- >80
- Kleurtemperatuur
- 1000-20000 K
- Opwarmtijd tot 60% licht
- 1.5
Lichtsnoer/lightstrip
- Knipmogelijkheden
- Ja
- Uitbreidbaarheid
- Nee
- Ingangsspanning
- 220V-240V
- Lengte
- 3.500 mm
Diversen
- Speciaal ontworpen voor
- Entertainmentruimte
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8721103168702
- Nettogewicht
- 0,77 kg
- Brutogewicht
- 1,07 kg
- Hoogte
- 257 mm
- Lengte
- 88 mm
- Breedte
- 257 mm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929004448001
Opgenomen vermogen
- Energieverbruik in stand-by
- 0,5
- Energieverbruik
- 20
- Energieverbruik kWh/1.000 uur
- 24
Afmetingen en gewicht van product
- Kabellengte
- 1.500
- Totale hoogte
- 8,5 mm
- Totale lengte
- 3.500 mm
- Totale breedte
- 17 mm
- Kabellengte naar eerste LED
- 330 mm
- Lengte van string
- 3.500 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Technische specificaties
- Lamptechnologie
- Led
- Lichtkleur
- Kleurverloop en wit licht (RGBICW)
- Netspanning
- 220-240 V
- IP-classificatie
- IP20
- Beschermingsklasse
- Klasse II - dubbel geïsoleerd
- Lichtbron vervangbaar
- Nee
- Aantal lichtbronnen
- 1
- Natte/ vochtige/ droge locatie conform UL
- Dry location
- Zigbee repeater-functionaliteit
- Ja
- Montagemogelijkheden
- Tv
De lamp
- Vormfactor
- 17mm*8.5mm*3500mm
- Software geschikt voor upgrades
- Ja
Wat wordt ondersteund
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
- Philips Hue app
- Android 12.0 en hoger, iOS 17 of hoger
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- Vastgestelde ondersteuningsperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Compatibele besturingssystemen
- Android, iOS
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-functionaliteit
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Overig
- Gebruikershandleiding
- User Manual
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Geen demontage-informatie beschikbaar