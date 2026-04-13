Philips Hue Play gradient lightstrip - 65 inch

Close-up van de voorkant van LIGHTSTRIPS Philips Hue Play gradient lightstrip - 65 inch
Binnenkort

Ontvang een bericht wanneer je kunt bestellen

Je ontvangt een e-mail wanneer dit product beschikbaar om te bestellen. We sturen je maar één e-mail. Check het Philips Hue Privacybeleid voor meer informatie.

Philips Hue privacyverklaring

Over de Philips Hue Play gradient lightstrip - 65 inch

Ontdek de wereld van Hue thuisentertainment met de Play gradient lightstrip. Deze gradient TV-LED-strip creëert kleurrijke strijkeffecten op de muur, die moeiteloos aansluiten op de inhoud van films en shows, dankzij RGBWWIC-technologie. Geniet van een filmische ervaring: scènes komen tot leven met heldere kleuren, terwijl donkere momenten sfeervol aanvoelen dankzij het diepe dimvermogen. Chromasync zorgt voor een exacte kleurafstemming van meerdere Hue lampen. Synchroniseer je lampen op jouw manier met de Hue Sync TV-app, Hue scherm-sync of HDMI Sync Box. Gebruik de ledstrip om sfeerverlichting te creëren voor een aangename kijkervaring, wanneer je niet synchroniseert. Knip de strip op maat en installeer deze eenvoudig op de achterkant van je tv met de meegeleverde beugels. Bedien de strip en pas deze moeiteloos aan met de bekroonde Hue app.

  • Kleurrijke lichteffecten op muren
  • RGBWWIC-technologie
  • Nauwkeurige kleurafstemming van Chromasync
  • Geschikt voor tv's tot 65 inch
  • Synchronisatieapparaat en Hue app vereist
  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay