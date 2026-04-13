Ontdek de wereld van Hue thuisentertainment met de Play gradient lightstrip. Deze gradient TV-LED-strip creëert kleurrijke strijkeffecten op de muur, die moeiteloos aansluiten op de inhoud van films en shows, dankzij RGBWWIC-technologie. Geniet van een filmische ervaring: scènes komen tot leven met heldere kleuren, terwijl donkere momenten sfeervol aanvoelen dankzij het diepe dimvermogen. Chromasync zorgt voor een exacte kleurafstemming van meerdere Hue lampen. Synchroniseer je lampen op jouw manier met de Hue Sync TV-app, Hue scherm-sync of HDMI Sync Box. Gebruik de ledstrip om sfeerverlichting te creëren voor een aangename kijkervaring, wanneer je niet synchroniseert. Knip de strip op maat en installeer deze eenvoudig op de achterkant van je tv met de meegeleverde beugels. Bedien de strip en pas deze moeiteloos aan met de bekroonde Hue app.

Kleurrijke lichteffecten op muren

RGBWWIC-technologie

Nauwkeurige kleurafstemming van Chromasync

Geschikt voor tv's tot 65 inch

Synchronisatieapparaat en Hue app vereist