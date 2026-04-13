Philips Hue Play gradient lightstrip montagebeugels
De huidige prijs is € 24,99
De huidige prijs is € 24,99
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Over de Philips Hue Play gradient lightstrip montagebeugels
Installeer of herinstalleer eenvoudig je Play gradient LED-strip aan de achterkant van de tv, met deze speciaal ontworpen montagebeugels.
- Zelfklevende LED strip voor tv
- Robuust ontwerp
- Zwart
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8721103168504
Design en afwerking
- Kleur
- Zwart
- Materiaal
- Silicone
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8721103168504
- Nettogewicht
- 0,08 kg
- Brutogewicht
- 0,14 kg
- Hoogte
- 166 mm
- Lengte
- 45 mm
- Breedte
- 89 mm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929004447801
Afmetingen en gewicht van product
- Totale hoogte
- 86,1 mm
- Totale lengte
- 86,1 mm
- Totale breedte
- 16,4 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Wat wordt ondersteund
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Overig
- Gebruikershandleiding
- User Manual
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Geen demontage-informatie beschikbaar