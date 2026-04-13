Philips Hue Play gradient lightstrip pro beugels
De huidige prijs is € 24,99
De huidige prijs is € 24,99
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Over de Philips Hue Play gradient lightstrip pro beugels
Installeer je Play gradient LED strip pro of installeer deze opnieuw aan de achterkant van je tv, met deze speciaal ontworpen bevestigingsbeugels.
- Zelfklevende LED strip voor tv
- Robuust ontwerp
- Zwart
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8721103168863
Design en afwerking
- Kleur
- Zwart
- Materiaal
- Silicone
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8721103168863
- Nettogewicht
- 0,09 kg
- Brutogewicht
- 0,12 kg
- Hoogte
- 166 mm
- Lengte
- 45 mm
- Breedte
- 89 mm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929004448201
Afmetingen en gewicht van product
- Totale hoogte
- 89,2 mm
- Totale lengte
- 95,5 mm
- Totale breedte
- 20,8 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Wat wordt ondersteund
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Overig
- Gebruikershandleiding
- User Manual
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Geen demontage-informatie beschikbaar