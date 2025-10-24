Ondersteuning
Close-up van de voorkant van LIGHTSTRIPS Verlenging voor Hue Flux strip 10 m

Nieuw

Verlenging voor Hue Flux strip 10 m

Verlicht de wanden van lange gangen, nissen in het plafond en grotere keukenkasten met een eenvoudig te installeren verlenging die compatibel is met de Hue Flux en ultraheldere Hue Flux LED Strips. Krijg een naadloze ervaring zonder afbreuk te doen aan sfeer of lichtkwaliteit. Breng rijke kleurgradaties en helder, echt wit licht naar nog meer hoeken van je huis. Nauwkeurige kleurovergangen met Chromasync™ technologie voor een vlekkeloze weergave van licht.

Item niet langer verkrijgbaar

Download het productinformatieblad

Productkenmerken

  • Lichtsnoerverlenging van 10 m
  • Makkelijk aan te sluiten
  • Maximale verlenging is 20 m.
  • Helder, echt wit licht
  • Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Alle productspecificaties bekijken
Find your product manual

Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    White

  • Kleur(en)

    Multi Color

  • Materiaal

    Silicone

Duurzaamheid

Milieu

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Lichtkenmerken

Lichtsnoer/lightstrip

Diversen

Afmetingen en gewicht verpakking

Verpakkingsinformatie

Opgenomen vermogen

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

Inhoud van de doos

Wat wordt ondersteund

Overig

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay