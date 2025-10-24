Verlicht de wanden van lange gangen, nissen in het plafond en grotere keukenkasten met een eenvoudig te installeren verlenging die compatibel is met de Hue Flux en ultraheldere Hue Flux LED Strips. Krijg een naadloze ervaring zonder afbreuk te doen aan sfeer of lichtkwaliteit. Breng rijke kleurgradaties en helder, echt wit licht naar nog meer hoeken van je huis. Nauwkeurige kleurovergangen met Chromasync™ technologie voor een vlekkeloze weergave van licht.