Ondersteuning
Close-up van de voorkant van myGarden Puled grondspots/spies, 4,6 W GU10

Puled grondspots/spies, 4,6 W GU10

Deze authentieke, zwarte Philips Puled spot voegt wat charme toe aan je tuin in het donker. De spot schijnt warmwit licht waarmee je je tuin 's avonds tot leven brengt voor een gezellig etentje met het gezin of een buitenfeest.

Productkenmerken

  • 2700 K
  • Zwart
  • Waterbestendig
Alle productspecificaties bekijken
Een producthandleiding zoeken

Populaire producten

Lily buitenspotlamp

Hue White and Color Ambiance

Lily buitenspotlamp

Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Laagspanningssysteem - basiseenheid
Slimme bediening met Hue Bridge*

€ 349,99

Bridge

Hue

Bridge

Ondersteuning voor 50 lampen en 12 accessoires
Geschikt voor Hue Sync
Voor integratie van verlichting en beveiliging
Geavanceerde encryptie

€ 59,99

Decoratieve buitenverlichting

Buitenverlichting kan de uitstraling van uw tuin verbeteren door opvallende gedeelten of paden te verlichten en een perfecte sfeer te creëren voor een gezellige avond met vrienden en familie. Daarom heeft Philips het myGarden assortiment ontwikkeld, decoratieve buitenlampen met flair en functionaliteit, waarmee u uw eigen stijl creëert en optimaal gebruik van uw tuin zult gaan maken.

Zacht en warm wit licht

Creëer een knusse sfeer met warmwit licht. Een slimme lamp die zich aanpast aan je dagelijkse activiteiten

Ontworpen voor buitengebruik - waterbestendig IP44

Ontworpen voor buitengebruik - waterbestendig IP44

Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. Het IP-niveau wordt aangegeven met twee cijfers: het eerste cijfer geeft het beschermingsniveau tegen stof aan en het tweede cijfer geeft de vochtbestendigheid aan. Deze lamp is met IP44 ontworpen: hij is spatwaterdicht en ideaal voor buitengebruik.

Hoogwaardig aluminium en echt glas

Deze Philips tuinverlichting is speciaal voor buiten gemaakt. Hij is duurzaam en heeft een lange levensduur, zodat hij uw tuin elke nacht kan verlichten. Hij is gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium en echt glas.

Draaibare spot

Draaibare spot

Laat het licht schijnen waar u wilt door de spot te draaien of te kantelen.

Eenvoudig te installeren voor elke toepassing

Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    Zwart

  • Materiaal

    Aluminium

    Glas

Duurzaamheid

Milieu

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Tuin

Lichtkenmerken

Diversen

Afmetingen en gewicht verpakking

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

Overig

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay