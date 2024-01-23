Perifo basisset voor L-vormige muur (2 spots)

In deze bundel

1 x Hue Perifo muur 100 W, voeding met 1 lichtpunt met stekker Deze voedingsunit verbindt het uiteinde van een Perifo rail met de elektriciteit in je woning. Voorzie je lampen van maximaal 100 W aan voeding met slechts één unit, je hoeft alleen maar het vermogen van elke lamp bij elkaar op te tellen om je maximum te berekenen. Alleen voor Perifo-railverlichting. Perifo muur 100 W, voeding met 1 lichtpunt met stekker

3 x Hue Perifo rail van 1 m Met deze witte rail van 1 meter kun je je railverlichting installeren op de manier die je wilt. Klik de Perifo lampen direct in de rail. Alleen voor Perifo railverlichting. Perifo rail van 1 m

1 x Hue Perifo rechte connector Verbind twee Perifo rails met deze rechte, witte connector. Alleen voor Perifo railverlichting. Perifo rechte connector

1 x Hue Perifo interne hoekconnector Creëer een L-vorm met je Perifo railverlichting met behulp van een interne hoekconnector. Zodra deze is geïnstalleerd, zal de rail naar links of rechts buigen, afhankelijk van waar je voedingsunit zich bevindt. Alleen voor Perifo railverlichting. Perifo interne hoekconnector