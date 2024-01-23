Perifo basisset voor recht plafond (2 spots)

1 x Hue Perifo plafond 100 W, voeding met 2 lichtpunten

Deze voedingsunit verbindt twee Perifo-rails en kabels met de elektriciteit in je woning. Voorzie je lampen van maximaal 100 W aan voeding met slechts één unit, je hoeft alleen maar het vermogen van elke lamp bij elkaar op te tellen om je maximum te berekenen. Alleen voor Perifo railverlichting.