Pongee opbouwspot 3-pack in zwart + dimmer switch + GU10 White ambiance-lampen

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Close-up van de voorkant van Pongee opbouwspot 3-pack in zwart + dimmer switch + GU10 White ambiance-lampen
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Over de Pongee opbouwspot 3-pack in zwart + dimmer switch + GU10 White ambiance-lampen

Veelzijdige verlichting met de Philips Pongee 3-pack spot in zwart, inclusief een Hue dimmer en Hue GU10 White ambiance lampen. Perfect voor elke ruimte.

  • Direct draadloos dimmen
  • Compatibel met Bluetooth en Hue Bridge
  • Inclusief Hue lampen en armatuur
  • Inclusief dimmer switch

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