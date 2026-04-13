Runner opbouwspot 2-pack in wit + dimmer switch + GU10-lampen met wit licht
De bundelprijs is € 105,27, de prijs van de losse producten in deze bundel is € 116,97
De bundelprijs is € 105,27, de prijs van de losse producten in deze bundel is € 116,97
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Over de Runner opbouwspot 2-pack in wit + dimmer switch + GU10-lampen met wit licht
Verfraai je huis met de Philips Runner 2-pack spot in wit, voorzien van een Hue dimmer en Hue GU10 witte lampen. Modern en veelzijdig.
- Direct draadloos dimmen
- Compatibel met Bluetooth en Hue Bridge
- Inclusief Hue lampen en armatuur
- Inclusief dimmer switch
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8719514874503
Productinformatie
- Plafond-/wandspots Runner plafond-/wandspot, 2x
- 1
- Hue White GU10 - slimme spot - (2-pack)
- 1
- Hue Dimmer switch (nieuwste model)
- 1
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