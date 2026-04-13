Runner opbouwspots 4-pack in wit + dimmer switch + GU10-lampen met wit licht

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Close-up van de voorkant van Runner opbouwspots 4-pack in wit + dimmer switch + GU10-lampen met wit licht
Item niet langer verkrijgbaar

Over de Runner opbouwspots 4-pack in wit + dimmer switch + GU10-lampen met wit licht

Geniet van perfecte verlichting met de Philips Runner 4-pack spot in wit, inclusief een Hue dimmer en Hue GU10 witte lampen. Elegant en veelzijdig.

  • Direct draadloos dimmen
  • Compatibel met Bluetooth en Hue Bridge
  • Inclusief Hue lampen en armatuur
  • Inclusief dimmer switch
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