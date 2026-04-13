Runner opbouwspots 4-pack in wit + dimmer switch + GU10-lampen met wit licht
De bundelprijs is € 181,76, de prijs van de losse producten in deze bundel is € 201,96
De bundelprijs is € 181,76, de prijs van de losse producten in deze bundel is € 201,96
Uitverkoop
Item niet langer verkrijgbaar
Over de Runner opbouwspots 4-pack in wit + dimmer switch + GU10-lampen met wit licht
Geniet van perfecte verlichting met de Philips Runner 4-pack spot in wit, inclusief een Hue dimmer en Hue GU10 witte lampen. Elegant en veelzijdig.
- Direct draadloos dimmen
- Compatibel met Bluetooth en Hue Bridge
- Inclusief Hue lampen en armatuur
- Inclusief dimmer switch
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8719514874589
Productinformatie
- Plafond-/wandspots Runner plafond-/wandspot, 4x
- 1
- Hue White GU10 - slimme spot - (2-pack)
- 2
- Hue Dimmer switch (nieuwste model)
- 1