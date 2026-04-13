Bundel: 4x Secure Contact Sensoren + 2x Motion Sensoren
De huidige prijs is € 229,96
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Over de Bundel: 4x Secure Contact Sensoren + 2x Motion Sensoren
Weet wat er thuis gebeurd door deze vier contact sensoren en twee motion sensoren toe te voegen aan je bestaande Bridge setup. Stel je sensoren in zodat ze direct meldingen sturen naar je telefoon, en trigger een licht alarm via de Philips Hue App.
- Twee Secure contact sensoren
- twee indoor sensoren
- Bedien met de Philips Hue app
- vereist een Hue Bridge
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8719514870956
Productinformatie
- Hue Secure Contact sensor
- 2
- Hue Hue Motion sensor
- 2
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