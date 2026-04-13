Bundel: 4x Secure Contact Sensoren + 2x Motion Sensoren

Close-up van de voorkant van Bundel: 4x Secure Contact Sensoren + 2x Motion Sensoren
Op voorraad
  • Shop nu, betaal later met Klarna
  • Gratis verzending vanaf € 50,00
  • 30 dagen gratis retour
  • 2 jaar garantie
  • Veilige checkout

Over de Bundel: 4x Secure Contact Sensoren + 2x Motion Sensoren

Weet wat er thuis gebeurd door deze vier contact sensoren en twee motion sensoren toe te voegen aan je bestaande Bridge setup. Stel je sensoren in zodat ze direct meldingen sturen naar je telefoon, en trigger een licht alarm via de Philips Hue App.

  • Twee Secure contact sensoren
  • twee indoor sensoren
  • Bedien met de Philips Hue app
  • vereist een Hue Bridge

Populaire producten

Secure Contact sensor

Secure Contact sensor

Draadloze installatie
Automatiseert je verlichting
Lange batterijduur
Montage op deuren en vensters

€ 69,99

Create a starter kit
Secure Smart Chime

Secure Smart Chime

Plug-and-play
Activeer geluidsalarmen
Werkt met het Hue ecosysteem

€ 59,99

Create a starter kit
Hue Motion sensor

Hue Motion sensor

Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Automatiseert je verlichting
Overal te installeren

€ 44,99

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay