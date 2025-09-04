Ondersteuning
  • Plug-and-play
  • Activeer geluidsalarmen
  • Werkt met het Hue ecosysteem
Jouw producthandleiding zoeken

Vaak samen gekocht

Flash Sale -25%
Hue Motion sensor

Hue

Hue Motion sensor
Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Automatiseert je verlichting
Overal te installeren

€ 44,99

Flash Sale -25%
Secure Contact sensor

Hue

Secure Contact sensor
Draadloze installatie
Automatiseert je verlichting
Lange batterijduur
Montage op deuren en vensters

€ 39,99

Flash Sale -25%
Impress buitenwandlamp

Hue White and Color Ambiance

Impress buitenwandlamp
Bedraad
Matzwarte afwerking
240 x 120 mm
Slimme bediening met Hue Bridge*

€ 149,99

Bekijk alle producten
Een Hue Smart Chime in een stopcontact in de keuken, die een geluidsmelding geeft.

Hoor het, waar dan ook

Ontvang op elk moment geluidsmeldingen met de Smart Chime. Plaats Chimes in je huis om ervoor te zorgen dat je nooit een gast mist, waar je ook bent.

Een indringer loopt weg bij een voordeur terwijl de lampen van het huis rood licht geven en een Hue Chime een geluidsalarm geeft.

Schrik ongewenste gasten af met geluid en licht

Activeer handmatig of automatisch een hard geluid en lichtalarm wanneer je Hue Secure systeem is geactiveerd.

Een man regelt zijn deurbel, Chime en Philips Hue verlichting via de Hue app op zijn smartphone.

Ultieme controle in één app

Beheer je deurbel, Chime en Philips Hue lampen allemaal vanuit de Hue app. Meerdere apps zijn niet nodig. Ontvang onmiddellijke meldingen, pas instellingen aan en blijf overal verbonden.

Een Hue Smart Chime geeft een geluidsalarm en het tabblad Chime-geluiden geeft verschillende tonen weer.

Pas het aan jouw routine aan

Kies je ringtone, pas het volumeniveau aan, stel stilte uren in of wijzig geluiden op basis van het moment van de dag. Demp het geluid of schakel het geluid gemakkelijk weer in met de plaatselijke bedieningsknop.

Een Hue Smart Chime in een stopcontact in de keuken.

Eenvoudige installatie

Past in ieder stopcontact voor onmiddellijk gebruik, geen draden, geen gedoe.

Een zwarte Hue videodeurbel en een witte Hue Smart Chime.

Deurbel en Chime. Samen sterker.

Combineer de Chime met een Hue videodeurbel voor een slimmere manier om geluidsmeldingen in huis te krijgen, handsfree bediening te hebben en onmiddellijk te weten wanneer er iemand bij je voor de deur staat.

Een man zit op de bank en ontvangt een melding van bewegingsdetectie op zijn smartphone via de Hue app.

Naadloze integratie met je Hue ecosysteem.

De Chime werkt met alle Secure producten, waaronder Secure camera's en bewegingssensoren in huis. Wanneer ergens beweging wordt gedetecteerd, hoor je onmiddellijk een geluidsmelding zodat je weet wat er in jouw huis gebeurt.

Vind een abonnement

Voor sommige functies van de Secure camera is een abonnement nodig om ze te ontgrendelen. Maak kennis met de verschillende abonnementen, ontdek wat ze uniek maakt en vind het juiste abonnement voor jou.

Ontdek abonnementen

Vragen en antwoorden

Wat is een lichtalarm en hoe werkt het?

Kan ik de voorkant van de Smart chime verwijderen?

Hoe luid is de sirene?

Kan ik zelf tonen toevoegen aan mijn Chime?

Kan ik het geluid van de Smart Chime aanzetten/dempen zonder de Hue app?

Wat betekent MotionAware™ voor de Smart Chime?

Kan ik verschillende volumes instellen voor mijn Smart Chime?

Specificaties

Design en afwerking

  • Materiaal

    Kunststof

  • Kleur behuizing

    Wit

Afmetingen en gewicht verpakking

Service

Technische specificaties

Wat wordt ondersteund

Overig

Ondersteuning voor Hue

Heb je niet het antwoord gevonden dat je zocht?

Kijk voor meer informatie onder Ondersteuning

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay