Ontvang op elk moment geluidsmeldingen met de Smart Chime. Plaats Chimes in je huis om ervoor te zorgen dat je nooit een gast mist, waar je ook bent.
- Plug-and-play
- Activeer geluidsalarmen
- Werkt met het Hue ecosysteem
Hoor het, waar dan ook
Schrik ongewenste gasten af met geluid en licht
Activeer handmatig of automatisch een hard geluid en lichtalarm wanneer je Hue Secure systeem is geactiveerd.
Ultieme controle in één app
Beheer je deurbel, Chime en Philips Hue lampen allemaal vanuit de Hue app. Meerdere apps zijn niet nodig. Ontvang onmiddellijke meldingen, pas instellingen aan en blijf overal verbonden.
Pas het aan jouw routine aan
Kies je ringtone, pas het volumeniveau aan, stel stilte uren in of wijzig geluiden op basis van het moment van de dag. Demp het geluid of schakel het geluid gemakkelijk weer in met de plaatselijke bedieningsknop.
Eenvoudige installatie
Past in ieder stopcontact voor onmiddellijk gebruik, geen draden, geen gedoe.
Deurbel en Chime. Samen sterker.
Combineer de Chime met een Hue videodeurbel voor een slimmere manier om geluidsmeldingen in huis te krijgen, handsfree bediening te hebben en onmiddellijk te weten wanneer er iemand bij je voor de deur staat.
Naadloze integratie met je Hue ecosysteem.
De Chime werkt met alle Secure producten, waaronder Secure camera's en bewegingssensoren in huis. Wanneer ergens beweging wordt gedetecteerd, hoor je onmiddellijk een geluidsmelding zodat je weet wat er in jouw huis gebeurt.
Vind een abonnement
Voor sommige functies van de Secure camera is een abonnement nodig om ze te ontgrendelen. Maak kennis met de verschillende abonnementen, ontdek wat ze uniek maakt en vind het juiste abonnement voor jou.
Vragen en antwoorden
Wat is een lichtalarm en hoe werkt het?
Kan ik de voorkant van de Smart chime verwijderen?
Hoe luid is de sirene?
Kan ik zelf tonen toevoegen aan mijn Chime?
Kan ik het geluid van de Smart Chime aanzetten/dempen zonder de Hue app?
Wat betekent MotionAware™ voor de Smart Chime?
Kan ik verschillende volumes instellen voor mijn Smart Chime?
Specificaties
Design en afwerking
Design en afwerking
Materiaal
Kunststof
Kleur behuizing
Wit
Afmetingen en gewicht verpakking
Afmetingen en gewicht verpakking
Service
Service
Technische specificaties
Technische specificaties
Wat wordt ondersteund
Wat wordt ondersteund
Overig
Overig
*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.