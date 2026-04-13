Uitbreidingsset wandpaneel driehoek

Nieuw
Close-up van de voorkant van Wandlampen Uitbreidingsset wandpaneel driehoek
Tijdelijk niet op voorraad

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Over de Uitbreidingsset wandpaneel driehoek

Nanoleafpanelen die via de wandlampmodule werken met Philips Hue. Bedien je panelen samen met je andere lampen in de Hue app. Alleen beschikbaar wanneer aangeschaft met de Hue wandlampmodule. Niet apart verkocht.

  • Nanoleaf-lichtpanelen
  • Werkt die via de wandlampmodule met Philips Hue
  • Bedienen in de Hue app, met je stem en met accessoires
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