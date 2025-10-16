Shop Black Friday deals voordat de rest dat doet...
- Gratis verzending boven €50
- retourneren binnen 30 dagen
- Twee jaar garantie
Meld je aan en profiteer als een van de eersten van onze Black Friday deals
Laat je e-mailadres achter, dan laten we je weten wanneer je exclusieve toegang tot de verkoop begint!
Slimme deals voor een slimmer huis
Transformeer je huis met slimme verlichting deze Black Friday!
Of je nu sfeer wilt creëren voor een filmavond, je werkplek wilt opfleuren of een gezellige sfeer wilt creëren in je slaapkamer, wij hebben de ultieme collectie producten samengesteld - tegen voordelige prijzen.
Meld je aan om als eerste te shoppen en de producten te kopen die je wilt. Onze Black Friday-producten zijn razendsnel uitverkocht!
*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.