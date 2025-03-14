Signify, het moedermerk van Hue, is er trots op samen te werken met het Mercedes-AMG Petronas F1 team. Onze innovaties in verlichting zijn essentieel om de visie te bereiken om een van 's werelds duurzaamste sportteams te worden.

Deze ontwikkelingen verbeteren het welzijn en de prestaties van de rijders en teamleden en leveren tegelijkertijd ook een fantastische ervaring voor de fans, of zij nu bij het evenement aanwezig zijn of thuis kijken. We zijn uverenigd door een gemeenschappelijke passie voor technologie en innovatie, wat niet alleen duidelijk wordt in onze verlichtingsproducten, maar ook in hoe ze de algehele ervaring verbeteren.