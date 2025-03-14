Een spannende samenwerking met
Een samenwerking die het beste van slimme verlichting en F1 samenbrengt.
Crafted by light, powered by performance.
Signify, het moedermerk van Hue, is er trots op samen te werken met het Mercedes-AMG Petronas F1 team. Onze innovaties in verlichting zijn essentieel om de visie te bereiken om een van 's werelds duurzaamste sportteams te worden.
Deze ontwikkelingen verbeteren het welzijn en de prestaties van de rijders en teamleden en leveren tegelijkertijd ook een fantastische ervaring voor de fans, of zij nu bij het evenement aanwezig zijn of thuis kijken. We zijn uverenigd door een gemeenschappelijke passie voor technologie en innovatie, wat niet alleen duidelijk wordt in onze verlichtingsproducten, maar ook in hoe ze de algehele ervaring verbeteren.
Laat elke seconde stralen
In elke bocht, op elk moment. Dit is onze belofte. Ongeacht het Philips hue-product, alle presteren op de hoogste kwaliteit en passen zich aan jouw behoeften aan.
Van sfeer tot beveiliging, inclusief entertainment, wij staan ervoor om je te helpen het slimme huis te bouwen waar je van gedroomd hebt. Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst.
Een team dat op elkaar is ingespeeld
Onze teams werken samen aan elk detail om de kracht van prestaties naar je woonkamer te brengen via een van onze paradepaardjes: de HDMI sync box 8K. Dit apparaat verandert een eenvoudige race in een ervaring die je het gevoel geeft dat je er zelf bij bent op het circuit.
Als je eenmaal de F1 gesynchroniseerd met jouw woning hebt ervaren, zal de manier waarop je van entertainment geniet nooit meer hetzelfde zijn.
Voel de kracht van controle hebben
Vragen en antwoorden
Wat is Signify?
Hoe is Philips betrokken bij Signify?
Waarom werken Signify en Mercedes samen?
Hoe gaat Signify het team helpen om de Formule 1 te winnen?
Welk effect heeft dit partnerschap op de kijkers thuis?
