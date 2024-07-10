Eén van de grootste voordelen van lightstrips is de aanpasbaarheid. Door de strips op maat te knippen kun je de verlichting naadloos door hoeken laten lopen. Of je nu extra verlichting wilt toevoegen aan je aanrecht of achtergrondverlichting wilt toevoegen aan je tv, lightstrips kunnen voor elke ruimte op maat worden geknipt om aan jouw behoeften te voldoen.
Kun je lightstrips op maat knippen?
lightstrips knippen
Lightstrips zijn flexibel, maar het is wel belangrijk om ze op de juiste plek te knippen zodat ze blijven werken. De strips bestaan uit meerdere afzonderlijke circuits. De kniplijntjes die je op de strip ziet, geven het einde van het ene circuit en het begin van het volgende aan. Daarom moet je precies langs deze lijntjes knippen. Die bevinden zich meestal tussen koperen puntjes.
Waar moet je lightstrips knippen?
Zolang je alleen langs de aangegeven kniplijntjes knipt, blijven lightstrips, inclusief bepaalde Philips Hue lightstrips, gewoon werken nadat ze zijn afgeknipt. Veel mensen ervaren problemen met hun lightstrips als ze buiten deze lijntjes knippen. De kniplijntjes zijn de veiligste plek om lightstrips af te knippen, omdat de circuits hier gesloten zijn.
Kun je Philips Hue lightstrips op maat knippen?
Wil je een afgeknipt stuk van een Philips Hue lightstrip opnieuw gebruiken? Dat is geen probleem, zeker niet met de Philips Hue lightstrip V4, waarbij een connector wordt geleverd om afgeknipte stukken te verbinden met andere Philips Hue lightstrips. Je hoeft dan geen stukjes te verspillen en je kunt de plaatsing van je lightstrips nog meer aan je persoonlijke wensen aanpassen.
Hoe buig ik een lightstrip?
Lightstrips zijn zeer buigzaam. Als je een strip langs een oppervlak of langs de achterkant van je tv of computerscherm wilt laten lopen, kun je dat op twee manieren doen.
1. Een lightstrip direct buigen
De eenvoudigste manier is om de lightstrip direct te buigen. Het is dan wel belangrijk dat je de strip alleen buigt op de aangegeven kniplijntjes, zodat je de lightstrip niet beschadigt. Philips Hue lightstrips zijn voorzien van duidelijke kniplijntjes om je hierbij te helpen.
2. Een connector gebruiken om je lightstrip 90 graden te buigen
Als je een strip wilt aanbrengen langs een rechte hoek, bijvoorbeeld langs de hoek van een werkoppervlak of langs trappen, kun je het beste een hoekconnector gebruiken. Hoekconnectors zijn L-vormig en hiermee kun je eenvoudig twee stukken lightstrip met elkaar verbinden. Je krijgt zo een mooiere afwerking dan wanneer je een strip direct langs rechte hoeken buigt.
Ontdek verschillende Philips Hue lightstrips die je kunt buigen en knippen.