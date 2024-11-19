Hue werkt samen met Nanoleaf: Alles wat je moet weten

Breng je muren tot leven met licht. Nanoleaf Shapes wandpanelen (Hexagons en driehoeken) kunnen naadloos aan je Philips Hue systeem worden toegevoegd met de Philips Hue wandlampmodule. Eenmaal verbonden worden je panelen een natuurlijk onderdeel van het Hue ecosysteem, direct aangestuurd via de Philips Hue app, net als je andere Hue lampen.

Deze samenwerking voegt modulaire, decoratieve wandverlichting toe aan je Hue systeem, waarbij het ontwerp van Nanoleaf wordt gecombineerd met de besturing en automatisering van Philips Hue voor expressieve en betrouwbare lichtkunst.

Waarom Hue met Nanoleaf?

Hue met Nanoleaf laat je meer doen dan alleen een kamer verlichten, het laat je jezelf uitdrukken met licht:

Creëer een statement – Ontwerp unieke muurpatronen die een visueel middelpunt worden in elke kamer.

– Ontwerp unieke muurpatronen die een visueel middelpunt worden in elke kamer. Eén verbonden ervaring – Bedien Nanoleaf panelen samen met je Hue lampen voor een harmonieuze sfeer.

– Bedien Nanoleaf panelen samen met je Hue lampen voor een harmonieuze sfeer. Moeiteloze controle – Gebruik de Philips Hue app, spraakassistenten, schema's en automatiseringen om je verlichting de hele dag door aan te passen.

– Gebruik de Philips Hue app, spraakassistenten, schema's en automatiseringen om je verlichting de hele dag door aan te passen. Hoogwaardig design gecombineerd met slimme verlichting – De modulaire panelen van Nanoleaf worden ondersteund door het Hue ecosysteem.

Ondersteunde Nanoleaf producten

De Hue integratie ondersteunt de volgende Nanoleaf Shapes producten:

Nanoleaf Shapes Hexagons

Nanoleaf Shapes Triangles

Nanoleaf Shapes Mini Triangles

Andere Nanoleaf producten worden momenteel niet ondersteund in de Hue app.

Wat je nodig hebt

Zorg ervoor dat je het volgende hebt voordat je begint:

Nanoleaf Shapes panelen (Hexagons of Triangles)

(Hexagons of Triangles) Nanoleaf voeding en panelen correct gemonteerd

Philips Hue wandlampmodule

Philips Hue app (nieuwste versie)

Een Hue Bridge (aanbevolen om meer functies te ontgrendelen), lees hier meer.

Alles wat je nodig hebt zit al in de startersset, zodat je meteen met creëren kunt beginnen.

Over de Philips Hue wandlampmodule

De Philips Hue wandlampmodule maakt de Hue ervaring mogelijk voor Nanoleaf Shapes.

Eenvoudig installeren, monteren en aansluiten van je Nanoleaf panelen

Integreer Nanoleaf panelen in Hue kamers en zones zodat ze kunnen worden gebruikt in scènes en automatiseringen.

Maakt bediening mogelijk via de Hue app, Hue accessoires en spraakassistenten

Zodra ze zijn verbonden, functioneren je Nanoleaf panelen als een Hue lamp, klaar om in je hele slimme verlichtingssysteem te worden gebruikt.

Stap 1: Installeer je Nanoleaf panelen

a. Plan je indeling

Leg de panelen op een vlak oppervlak en experimenteer met vormen en oriëntatie voordat je ze monteert.

b. Bereid de muur voor

Maak het muuroppervlak schoon zodat het vrij is van stof of vet. Nanoleaf panelen zijn ontworpen voor uitsluitend gebruik binnenshuis.

c. Monteren en verbinden

Monteer de panelen met de meegeleverde montageplaten, verbind ze met Nanoleaf linkers en sluit de Nanoleaf voeding aan.

De panelen zouden moeten aangaan en een lichtpatroon tonen.

d. Verbind de Philips Hue wandlampmodule

Verbind de Philips Hue wandlampmodule met de Nanoleaf panelen, met behulp van de linker.

Stap 2: Voeg Nanoleaf toe aan de Hue app

Open de Philips Hue app. Ga naar Instellingen > Lampen > Lamp toevoegen. Scan de QR-code op de Hue wandlampmodule. Volg de stappen op het scherm om de Philips Hue wandlampmodule te detecteren.

Eenmaal toegevoegd, verschijnen Nanoleaf panelen in de Hue app zoals elke andere Hue lamp, klaar om je ruimte te verrijken.

Ontwerp en bediening met Hue

Wanneer Nanoleaf Shapes-panelen via Hue zijn gekoppeld, kun je:

Zet je panelen aan of uit samen met de rest van je Hue lampen

Pas de helderheid vloeiend aan

Verander kleuren om bij je stemming te passen

Voeg panelen toe aan Hue scènes, kamers, zones, schema's en automatiseringen

Regel de verlichting met de Hue app, spraakassistenten en Hue accessoires

Binnen Hue gedragen Nanoleaf panelen zich als een gradient-lichtstrip, waardoor vloeiende kleurovergangen over je muur ontstaan.

Belangrijke beperkingen om te weten

De volgende gedragingen worden volgens ontwerp verwacht:

Nanoleaf scènes, muziekvisualisaties, aanraakgebaren en Nanoleaf effecten worden niet weergegeven of bediend in de Hue app.

in de Hue app. Als een Hue entertainment synchronisatie, automatisering of waarschuwing wordt geactiveerd (bijvoorbeeld een deurbel of lichtalarm), zal Hue elk actief Nanoleaf effect overschrijven en het laatste Nanoleaf effect niet automatisch hervatten.

Probleemoplossing:

Deze stappen hebben uitsluitend betrekking op Hue gerelateerde installatie en bediening.

Hue wandlampmodule niet gevonden in de Hue app

Zorg ervoor dat de Philips Hue wandlampmodule en de voeding zijn aangesloten en ingeschakeld.

zijn aangesloten en ingeschakeld. Werk je Hue app bij naar de nieuwste versie.

Hue wandlampmodule onbereikbaar in de Hue app

Controleer of de Nanoleaf panelen van stroom zijn voorzien door de stekker uit het stopcontact te halen en weer in te steken.

Gebruik de optie Opnieuw verbinden in de Hue app.

Verwijder de Philips Hue wandlampmodule uit de Hue app en voeg deze opnieuw toe.

Veelgestelde vragen

Heb ik een Hue Bridge nodig om Nanoleaf met Hue te gebruiken?

Nee. Een Philips Hue Bridge is niet vereist om Nanoleaf panelen in het Hue ecosysteem toe te voegen. Het toevoegen van een Bridge ontgrendelt echter meer functies, lees hier meer.

Welke Nanoleaf producten worden ondersteund?

Momenteel worden alleen hexagonen, driehoeken en mini-driehoeken ondersteund.

Hoeveel Nanoleaf panelen kan ik op één voeding aansluiten?

Voor deze informatie kun je de PSU-calculator van Nanoleaf raadplegen.

Hoeveel Nanoleaf panelen kunnen worden ondersteund door de Hue wandlampmodule?

Maximaal 100 panelen worden ondersteund en kunnen worden bediend in de Hue app.

Kan ik de Nanoleaf panelen gebruiken als onderdeel van mijn entertainmentruimte?

Ja, dit wordt ondersteund; we raden echter af om Nanoleaf panelen te synchroniseren met content op je scherm, omdat de ervaring afhankelijk van de lay-out mogelijk niet volledig geoptimaliseerd is voor synchronisatie met de content op je scherm. Ze dragen sterk bij aan de sfeer in je entertainmentruimte(s).

Waarom zie ik geen Nanoleaf scènes in de Hue app?

Nanoleaf scènes en -effecten worden beheerd via de Nanoleaf app en zijn niet beschikbaar in Hue.

Waar kan ik ondersteuning krijgen bij Nanoleaf hardware of paneelproblemen?

Voor Nanoleaf probleemoplossing en ondersteuning, ga naar https://support.nanoleaf.me.

Meer hulp nodig?

Als je moeite hebt met het toevoegen van Nanoleaf aan de Hue app of het gebruiken ervan binnen je Hue systeem, bezoek Philips Hue Support voor verdere hulp.

Neem altijd contact op met Nanoleaf Support voor Nanoleaf specifieke hardwareonderwerpen of functies die alleen voor Nanoleaf beschikbaar zijn.