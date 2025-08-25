De overgrote meerderheid van Hue producten ondersteunt Hue MotionAware™ technologie. Het is echter mogelijk dat bepaalde apparaten de MotionAware™ technologie niet ondersteunen omdat het oudere modellen zijn die onvoldoende geheugencapaciteit hebben voor nieuwe functies of omdat de aard van hun functies verhindert dat ze efficiënt werken met deze functie (bijv. sneller leeglopen van de batterij bij bepaalde accessoires die op batterijen werken). De onderstaande lijst toont apparaten en hun model-ID's die Hue MotionAware™ niet ondersteunen. Je kunt checken of jouw apparaten deze model-ID's hebben via de Hue app door naar Instellingen > Software-update te gaan.
Kunnen mijn Hue apparaten MotionAware™ gebruiken?
|Producttype
|Model ID
|Go tafellamp
|929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
|Hue Aura
|LLC014
|Hue Bloom
|LLC011, LLC012
|Hue Kleur Downlight
|LCT002
|Hue Color lamp
|LCT001
|Hue Go
|7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
|Hue Iris
|LLC010
|Hue Lightstrip
|LST001
|Hue smart plug
|LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM010, LOM011
|Dimmer switch
|RWL020, RWL021, RWL022
|Smart Button
|ROM001, RDM003, RDM005
|Wandschakelaarmodule
|RDM001, RDM004
|Tap dial switch
|RDM002, RDM006
|Tap switch
|ZGPSWITCH
|Friends of Hue schakelaars
|FOHSWITCH
|Bewegingssensor voor binnen
|SML001, SML003
|Bewegingssensor voor buiten
|SML002, SML004
|Contactsensor
|SOC001
|Camera / Deurbel
|CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
|Apparaten van derden (niet van Hue of Friends of Hue)
|(Meerdere mogelijk)
*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.