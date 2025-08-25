De overgrote meerderheid van Hue producten ondersteunt Hue MotionAware™ technologie. Het is echter mogelijk dat bepaalde apparaten de MotionAware™ technologie niet ondersteunen omdat het oudere modellen zijn die onvoldoende geheugencapaciteit hebben voor nieuwe functies of omdat de aard van hun functies verhindert dat ze efficiënt werken met deze functie (bijv. sneller leeglopen van de batterij bij bepaalde accessoires die op batterijen werken). De onderstaande lijst toont apparaten en hun model-ID's die Hue MotionAware™ niet ondersteunen. Je kunt checken of jouw apparaten deze model-ID's hebben via de Hue app door naar Instellingen > Software-update te gaan.