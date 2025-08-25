Ondersteuning

Kunnen mijn Hue apparaten MotionAware™ gebruiken?

De overgrote meerderheid van Hue producten ondersteunt Hue MotionAware™ technologie. Het is echter mogelijk dat bepaalde apparaten de MotionAware™ technologie niet ondersteunen omdat het oudere modellen zijn die onvoldoende geheugencapaciteit hebben voor nieuwe functies of omdat de aard van hun functies verhindert dat ze efficiënt werken met deze functie (bijv. sneller leeglopen van de batterij bij bepaalde accessoires die op batterijen werken). De onderstaande lijst toont apparaten en hun model-ID's die Hue MotionAware™ niet ondersteunen. Je kunt checken of jouw apparaten deze model-ID's hebben via de Hue app door naar Instellingen > Software-update te gaan. 

Producttype Model ID
Go tafellamp 929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
Hue Aura LLC014
Hue Bloom LLC011, LLC012
Hue Kleur Downlight LCT002
Hue Color lamp LCT001
Hue Go 7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
Hue Iris LLC010
Hue Lightstrip LST001
Hue smart plug LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM010, LOM011
Dimmer switch RWL020, RWL021, RWL022
Smart Button ROM001, RDM003, RDM005
Wandschakelaarmodule RDM001, RDM004
Tap dial switch RDM002, RDM006
Tap switch ZGPSWITCH
Friends of Hue schakelaars FOHSWITCH
Bewegingssensor voor binnen SML001, SML003
Bewegingssensor voor buiten SML002, SML004
Contactsensor SOC001
Camera / Deurbel CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
Apparaten van derden (niet van Hue of Friends of Hue) (Meerdere mogelijk)

