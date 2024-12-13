Om te zien of jouw voedingsunit in aanmerking komt voor vervanging haal je eerst de stekker uit het stopcontact of schakel je het apparaat uit.
Aan de voorkant van de voedingsunit zie je een productiecode van vier cijfers, in de volgorde JJWW. 'JJ' refereert naar het jaar en 'WW' naar het weeknummer. Naast deze code zie je een onderdeelnummer en het vermogensbereik.
Dit vervangingsprogramma heeft betrekking op de volgende combinaties:
|
Beschrijving
|
Verkocht met
|
Spanning
|
Onderdeelnummer
|
Productiecode
|
40 W voedingsunit
|
Basispakket of apart
|
220 V – 240 V
|
S040WN2400167
|
2038 en lager
|
40 W voedingsunit
|
Basispakket of apart
|
100 V – 120 V
|
S040VN2400167
|
2037 en lager
|
40 W voedingsunit
|
Lightstrips outdoor 5 meter
|
220 V – 240 V
|
E040FP2400167
|
2051 en lager
|
40 W voedingsunit
|
Lightstrips outdoor 5 meter
|
100 V – 120 V
|
S040VN2400167
|
2044 en lager
|
20 W voedingsunit
|
Lightstrips outdoor 2 meter
|
220 V – 240 V
|
S024BI2400083
|
2143 en lager
|
20 W voedingsunit
|
Lightstrips outdoor 2 meter
|
100 V – 120 V
|
S024BI2400083
|
2146 en lager
Bijvoorbeeld:
Je hebt een Calla sokkellamp gekocht met een voedingsunit van 40 W. De voedingsunit van 220 - 240 V heeft onderdeelnummer 'S040WN2400167'. Dit kan gevolgen hebben voor je voedingsunit. Om dit te controleren, kijk je of de eerste twee cijfers (d.w.z. het jaar) lager zijn dan 20 of dat de twee volgende zaken kloppen voor jouw voedingsunit:
- De eerste twee cijfers van de code zijn 20
- De laatste twee cijfers van de code zijn 38 of lager
In dit voorbeeld kan de voedingsunit met onderdeelnummer S040WN2400167 dus verschillende productiecodes hebben.
Het gaat om de voedingsunit met productiecode 2038.
Dit probleem komt niet voor bij voedingsunits met productiecode 2111.