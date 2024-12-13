Ondersteuning

Philips Hue buitenvoedingsunits

Vervangingsprogramma

Philips Hue buitenvoedingsunit

Jouw veiligheid is onze eerste prioriteit

Na uitvoerige tests hebben we vastgesteld dat in zeer uitzonderlijke gevallen sommige Philips Hue buitenvoedingsunits van 20 en 40 W beschadigd kunnen raken door waterlekkage. Dit kan kortsluiting veroorzaken en kan leiden tot een voedingsunit die onder spanning staat. In natte omstandigheden kan dit leiden tot een elektrische schok als deze wordt aangeraakt of tot brandgevaar voor materialen in de buurt. 

Deze voedingsunits zijn verzonden als onderdeel van basispakketten van de volgende productseries of zijn apart verkocht tussen 2018 en 2021:

Philips Hue Lily buitenspot

Lily spots

Philips Hue Lily XL buitenspot

Lily XL spot

Philips Hue Calla sokkellamp voor buiten

Calla sokkellamp

Philips Hue Econic sokkellampen voor buiten

Econic sokkellampen

Philips Hue Impress sokkellampen voor buiten

Impress sokkellampen

Philips Hue Calla grote sokkellamp voor buiten

Calla grote sokkellamp

Buitenvoeding, 40 W

Buitenvoeding, 40 W

Lightstrip Outdoor, 5 m

Lightstrip Outdoor, 5 m

Lightstrip Outdoor, 5 m

Lightstrip outdoor, 2 m

We willen dat je je veilig voelt bij het gebruik van Philips Hue producten. Daarom hebben een vervangingsprogramma opgezet voor iedereen met getroffen voedingsunits. Om elk risico uit te sluiten, raden we consumenten aan om bij een defect product eerst de stroom uit te schakelen alvorens de voedingsunit aan te raken.

Is mijn voedingsunit getroffen?

Om te zien of jouw voedingsunit in aanmerking komt voor vervanging haal je eerst de stekker uit het stopcontact of schakel je het apparaat uit.

Aan de voorkant van de voedingsunit zie je een productiecode van vier cijfers, in de volgorde JJWW. 'JJ' refereert naar het jaar en 'WW' naar het weeknummer. Naast deze code zie je een onderdeelnummer en het vermogensbereik.

Dit vervangingsprogramma heeft betrekking op de volgende combinaties:

Beschrijving

Verkocht met

Spanning

Onderdeelnummer

Productiecode

40 W voedingsunit

Basispakket of apart

220 V – 240 V

S040WN2400167

2038 en lager

40 W voedingsunit

Basispakket of apart

100 V – 120 V

S040VN2400167

2037 en lager

40 W voedingsunit

Lightstrips outdoor 5 meter

220 V – 240 V

E040FP2400167

2051 en lager

40 W voedingsunit

Lightstrips outdoor 5 meter

100 V – 120 V

S040VN2400167

2044 en lager

20 W voedingsunit

Lightstrips outdoor 2 meter

220 V – 240 V

S024BI2400083

2143 en lager

20 W voedingsunit

Lightstrips outdoor 2 meter

100 V – 120 V

S024BI2400083

2146 en lager

 

Bijvoorbeeld:

Je hebt een Calla sokkellamp gekocht met een voedingsunit van 40 W. De voedingsunit van 220 - 240 V heeft onderdeelnummer 'S040WN2400167'. Dit kan gevolgen hebben voor je voedingsunit. Om dit te controleren, kijk je of de eerste twee cijfers (d.w.z. het jaar) lager zijn dan 20 of dat de twee volgende zaken kloppen voor jouw voedingsunit:

  • De eerste twee cijfers van de code zijn 20
  • De laatste twee cijfers van de code zijn 38 of lager

In dit voorbeeld kan de voedingsunit met onderdeelnummer S040WN2400167 dus verschillende productiecodes hebben.

Het gaat om de voedingsunit met productiecode 2038.

Dit probleem komt niet voor bij voedingsunits met productiecode 2111.

Hoe kan ik gratis een nieuwe voedingsunit krijgen?

Vul het formulier in via onderstaande link. Voeg een foto toe van de voorkant van de voedingsunit waarop de viercijferige productiecode en het onderdeelnummer duidelijk te zien is. 

Naar het formulier om vervanging aan te vragen

Voeg een foto toe van de voorkant van de voedingsunit waarop de viercijferige productiecode duidelijk te zien is.

Philips Hue AC/DC LED-buitenvoedingsunit EU
Philips Hue LED-buitendriver VS
Label voedingsunit

Heb je vragen of moet je meer dan drie voedingsunits vervangen, neem dan rechtstreeks contact met ons op.

Neem contact op met ons

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay