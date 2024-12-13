Om te zien of jouw voedingsunit in aanmerking komt voor vervanging haal je eerst de stekker uit het stopcontact of schakel je het apparaat uit.

Aan de voorkant van de voedingsunit zie je een productiecode van vier cijfers, in de volgorde JJWW. 'JJ' refereert naar het jaar en 'WW' naar het weeknummer. Naast deze code zie je een onderdeelnummer en het vermogensbereik.

Dit vervangingsprogramma heeft betrekking op de volgende combinaties:

Beschrijving Verkocht met Spanning Onderdeelnummer Productiecode 40 W voedingsunit Basispakket of apart 220 V – 240 V S040WN2400167 2038 en lager 40 W voedingsunit Basispakket of apart 100 V – 120 V S040VN2400167 2037 en lager 40 W voedingsunit Lightstrips outdoor 5 meter 220 V – 240 V E040FP2400167 2051 en lager 40 W voedingsunit Lightstrips outdoor 5 meter 100 V – 120 V S040VN2400167 2044 en lager 20 W voedingsunit Lightstrips outdoor 2 meter 220 V – 240 V S024BI2400083 2143 en lager 20 W voedingsunit Lightstrips outdoor 2 meter 100 V – 120 V S024BI2400083 2146 en lager

Bijvoorbeeld:

Je hebt een Calla sokkellamp gekocht met een voedingsunit van 40 W. De voedingsunit van 220 - 240 V heeft onderdeelnummer 'S040WN2400167'. Dit kan gevolgen hebben voor je voedingsunit. Om dit te controleren, kijk je of de eerste twee cijfers (d.w.z. het jaar) lager zijn dan 20 of dat de twee volgende zaken kloppen voor jouw voedingsunit:

De eerste twee cijfers van de code zijn 20

De laatste twee cijfers van de code zijn 38 of lager

In dit voorbeeld kan de voedingsunit met onderdeelnummer S040WN2400167 dus verschillende productiecodes hebben.

Het gaat om de voedingsunit met productiecode 2038.

Dit probleem komt niet voor bij voedingsunits met productiecode 2111.