De fleste brukere starter reisen sin med enkel «bias-belysning» – statiske LED-strips som Philips Hue-stripene bak en skjerm for å redusere belastningen på øynene. De fleste gamere som er ute etter synkroniserte spillys, ønsker imidlertid noe mer: reaktivitet i sanntid.

Generiske Wi-Fi-baserte lys opplever ofte litt forsinkelse, der fargene endres en brøkdel av et sekund etter at handlingen har funnet sted. For å synkronisere lysene med PC-en effektivt, trenger du et system som minimerer forsinkelse. Philips Hue bruker Zigbee-protokollen via Hue Bridge og Hue Bridge Pro, som håndterer kommunikasjon lokalt gjennom et mesh-nettverk. Dette betyr at Hue-lys kommuniserer direkte med hverandre, og skaper et sammenkoblet nettverk av tilkoblinger i stedet for at hver lyskilde kobles direkte til Wi-Fi. Dette sikrer at lyskildene dine reagerer umiddelbart på eksplosjoner på skjermen eller atmosfæriske endringer.