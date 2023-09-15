14/09/2023
Hvordan velge den beste leselampen
Når du skal kjøpe leselamper, bør du spørre deg selv om du har behov for arbeids- eller stemningsbelysning. Arbeidsbelysningen fokuserer på et bestemt område for å gjøre det enklere å utføre spesifikke oppgaver, mens omgivelsesbelysning gjelder hovedbelysningen vi bruker til å lyse opp hele rommet.
Pendellamper
Hvis leselyset er den viktigste belysningskilden, bør du satse på omgivelsesbelysning. Pendellamper kan skape et raffinert inntrykk i et hvilket som helst rom i huset. Du kan bruke én enkelt pendel til et bestemt sted eller flere sammen for å lyse opp et større område.
Gulvlampe
Hvis rommet allerede er godt opplyst, trenger du arbeidsbelysning for å få litt ekstra lysstyrke. En gulvlampe kan hjelpe deg med å skape et koselig lesehjørne enten på soverommet eller i stuen.
Nattbordslampe
Hvis du er en natteravn som ikke får sove før du er ferdig med boken, er en nattbordslampe det rette alternativet for deg. Og hvis lesingen om natten holder partneren din våken, kan du installere smarte LED-lyspærer i de eksisterende nattbordsarmaturene og dempe lyset til det perfekte nivået.
Lys idé: Still inn leselysprofilen, så justeres lysfargen automatisk fra kjølig til varm. Nå kan du kose deg med favorittboken din i det rette lyset.
Hvilken er den beste lysfargen for lesing?
Korrelert fargetemperatur (CCT) viser hvor varm eller kjølig lysfargen er, og dette måles på kelvinskalaen. Lys med høyere kelvin (4000 K til 6500 K) regnes som kjølig lys, mens lys med lavere kelvin (1500 K og 2600 K) kalles varmt lys. For å svare på spørsmålet ditt: «Bør jeg bruke varmt eller kaldt lys når jeg leser?»: Kjølig lys hjelper deg å oppretholde fokus og energinivå, mens varmt lys er bedre for å slappe av. Så det kommer an på hva du ønsker. Hvis du leser i jobbsammenheng, bør du velge kjølig lys, men hvis du leser for fornøyelsens skyld, er varmt lys det riktige valget.