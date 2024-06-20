Support
Ideer til Halloween-belysning: Forvandle hjemmet ditt til et hjemsøkt hus

24. juni 2024

Forheks knask eller knep-gjengen og skre gjestene dine ved å forvandle hjemmet ditt til et halloween-spøkelsessted - en uhyggelig kirkegård, en heksehule eller et monsterherskapshus - alt sammen med den rette halloween-belysningen innendørs og utendørs.

Ideer til Halloween-belysning utendørs

Det er på utsiden av huset du setter scenen for halloween, så bruk smarte lys for å gi huset liv (eller død, avhengig av hva slags halloweenpynt du liker!).

Bruke halloween-pynt utendørs

Bare de modigste knask eller knep-gjengangerne vil våge å nærme seg døren din når du bruker smarbelysning til å lyse opp veien. Utendørs lysrekker er en favoritt til halloween, ettersom du kan slynge dem langs svingete stier og stille dem inn i en hvilken som helst farge - prøv oransje, lilla eller grønn - for å skremme Halloween-besøkende.

Fremhev den skumleste pynten din

Lag en kirkegård i hagen med selvbygde gravsteiner, og plasser Lily-spotlights mellom dem. Med de kraftige lysstrålene kan Lily-spotlights skape interessante skygger - noe som gjør halloween-dekorasjonen utendørs mye mer dynamisk.

Utløs lysene dine med bevegelse

Sett opp en utendørs bevegelsessensor som slår på lysene når noen nærmer seg. Gjør det enda mer spøkelsesaktig ved å bare slå på ett eller noen få lys som fremhever den skumleste dekoren din. For eksempel, stikk to spotlights under busker eller løvrike planter ved siden av døren. Når folk nærmer seg vil området oversvømmes av lys og skygger.

Lag uhyggelig vindusdekor til Halloween

Legg en lysrekke i vinduskarmen og dekk den lett med falskt spindelvev som sprer lyset på undersiden. Fest deretter halloween-silhuetter på vinduet, for eksempel en gjeng flygende flaggermus eller en heks som rir på en kost. Lysrekken kaster lys oppover og lyser opp displayet. 

Lys idé: Få lyd inn i Halloween-dekorasjonene med Philips Hue + Spotify! Opprett et nytt underholdningsområde med Halloween-lysene dine (inkludert vinduslysene), og trykk deretter på Synkroniser-fanen i Philips Hue-appen. Spill av en hvilken som helst halloween-sang eller lydeffekt, for eksempel torden eller spøkelseslyder, så vil lysene reagere på lydene. 

Ideer til innendørs Halloween-belysning

Enten du bare venter på neste gruppe med knask-eller-knep eller holder en storslått halloween-fest, kan du forvandle hjemmet ditt slik at det blir like uhyggelig inne som ute. 

Oppgrader gresskarlykten

En gresskarlykt er midtpunktet i halloween-dekorasjonen, så slå på stortromma i år med et ekstra stort gresskar - stort nok til at en bærbar Hue Go-lampe får plass inni. Når ladekabelen er koblet fra, passer den godt til et gresskar. Vil du ha den på lenger? Bare før ledningen gjennom baksiden av gresskaret for å få det til å skinne i timevis. 

En lys idé: Hvis du savner flakkende stearinlys i gresskaret, kan du bruke stearinlyseffekteni Hue-appen for å simulere at et telys tennes og dimmes i gresskaret.

Halloween-dekorasjon med skjelett som henger på veggen opplyst av et uhyggelig, oransje lys.

Heng opp et skjelett foran en Signe

Et skjelett er en av de mest populære Halloween-dekorasjonene, og de kan virkelig skape uhygge når de plasseres i et hjørne av stuen. Kompletter denne Halloween-dekorasjonen med Signe-gulvlampen - med sitt lange, slanke lys kan den skjules perfekt bak ryggraden på et skjelett. Draper spindelvev eller fillete sengetøy over og rundt skjelettet for å skape skygger.

En lys idé: I humør for en liten Halloween-spøk? Programmer en Hue Motion-sensor til å slå på gulvlampen om natten. Når en intetanende person går forbi for en midnattsmatbit eller en tur på do, lyser skjelettet — og gir dem en midnattsskrekk.

Lys opp flaggermus av papir med en lysrekke

Hvis du ikke allerede har satt opp en lysrekke, er en av de beste plasseringene for den langs baksiden av et langt sidebord eller en buffé – lysrekken vender mot veggen og sprer lys rundt og opp. Ikke bare skaper den en vakker effekt for hverdagsbelysning, men den er også det perfekte stedet for å vise frem feriedekorasjoner, inkludert en sverm av papirflaggermus.

Lys opp edderkoppnett med en Bloom

Et par edderkoppnett og noen skumle kryp er ikke feil, men du kan gjøre dem enda skumlere med smart belysning. Når du har hengt opp spindelvevet og prikket det med edderkopper, plasserer du en Bloom-bordlampe rett bak. Bloom vender ofte mot veggen, men denne gangen skal den vende utover: Plasser den mot en av de største edderkoppene slik at den kaster en skygge utover rommet.

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke

