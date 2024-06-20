Legg en lysrekke i vinduskarmen og dekk den lett med falskt spindelvev som sprer lyset på undersiden. Fest deretter halloween-silhuetter på vinduet, for eksempel en gjeng flygende flaggermus eller en heks som rir på en kost. Lysrekken kaster lys oppover og lyser opp displayet.

Lys idé: Få lyd inn i Halloween-dekorasjonene med Philips Hue + Spotify! Opprett et nytt underholdningsområde med Halloween-lysene dine (inkludert vinduslysene), og trykk deretter på Synkroniser-fanen i Philips Hue-appen. Spill av en hvilken som helst halloween-sang eller lydeffekt, for eksempel torden eller spøkelseslyder, så vil lysene reagere på lydene.