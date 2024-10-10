De beste lampeidéene for stua

11. oktober 2024
Stua er der vi tilbringer mye av tida når vi er hjemme. Fra å underholde gjester til å slappe av på sofaen etter en lang dag, spiller belysningen i stua en viktig rolle for å skape den rette stemningen, eller hjelpe deg å slappe av. Les videre for å finne ut hvordan du kan lyse opp stua for alle slags anledninger med disse belysningsidéene for stua.
11. oktober 2024
Finn de riktige lampene til stua
Belysning består av tre komponenter: omgivelseslys, aksentbelysning og arbeidsbelysning. Enten stuen din er stor eller liten, trenger du flere lyskilder av hver type. Med en nøye utvalgt blanding av disse tre belysningstypene kan du forvandle atmosfæren i stuen din.
Når du skal skape den rette belysningsatmosfæren i stua, må du velge en lampe som passer til alle familiens aktiviteter i det rommet. Husk også at lamper og fatninger skal utfylle interiørdesignet og møblene på rommet ditt.
Stemningsbelysning i stuen
Omgivelseslys, ofte referert til som stemningsbelysning, lyser opp hele rommet jevnt. Hvis du trenger idéer til takbelysning i stua, er løsningen å kombinere to ulike typer takfatninger for å oppnå den rette lysbalansen samtidig som du skaper et interesssnt design og god stemning.
Lamper for stemningsbelysning
Pendellamper, vegglamper eller innfelte spotter kan alle kombineres for å legge til dekorative detaljer. Taklyspaneler er et annet alternativ. Hvis du leter etter en visuelt slående taklampe, er Datura-takpanelet det rette for deg! Daturaen har to dimbare lyskilder som kan stilles inn til hvilken som helst fargekombinasjon du velger! Den store hovedlampen sprer lyset jevnt nedover, mens bakgrunnslyset skinner diffust lys opp i taket. Datura-takpanelet er svært dekorativt og kombinerer to lys i ett. Det finnes i fire slanke former uten ramme:
Elegante stuelamper
Med bord- og gulvlamper kan du enkelt og fleksibelt legge til lysaksenter i stuen. Ved å legge til smartlyspærer med fargefunksjon i de eksisterende lampene i stua kan du dimme lysene og stille inn fargen du ønsker. Hvis du leter etter noe slankt og elegant, gå for en Flourish eller Iris bordlampe. Vil du lyse opp et kjedelig hjørne? Signe-gradientgulvlampen med sin slanke profil passer i de minste områdene. Når du har plassert stuelampene dine, sett en lysscene på tvers av dem alle for å matche stemningen - fest, filmkveld eller slappe av på sofaen!
Lamper for arbeidsbelysning
Med arbeidsbelysning i stuen blir det enklere å lese eller ha spillkveld med lavthengende pendellamper, taklamper eller gulv- og skrivebordslamper. Det beste med pendellamper er at de ikke er i veien for bevegelse i rommet – ingen strømledninger å snuble i!
Lamper for effektbelysning
Når det kommer til stuebelysningsideer, vær kreativ med aksentbelysning! Aksentlys er designet for å fremheve spesielle funksjoner - som peiser eller individuelle objekter, for eksempel bilder. Aksentlys kan også være et godt blikkfang i seg selv.
Philips Hue Lightguide-lyspærer er et perfekt eksempel! Lightguide-lyspærer er munnblåste, laget med krystallklart glass og svært iøynefallende. Refleksjonene fra det indre røret og belegget skaper en unik lyseffekt som komplementerer lyspærens unike form. Velg mellom små runde eller store runde lyskilder, ellipser, trekanter og Edison-lyskilder. Bruk dem i dine eksisterende bordlamper (ingen skjerm kreves!) for å matche innredningen perfekt. Eller hvorfor ikke henge dem over salongbordet eller lesehjørnet ved hjelp av den matchende stoffinnpakkede ledningen og det elegant utformede dekselet.
Ideer til LED-lister i stuen
Uansett hvilken aktivitet du gjør i stuen, trenger du den rette atmosfæren. Og med LED-lister til innendørs bruk kan du alltid finne den rette løsningen. De gir deg fleksibiliteten til å tilpasse stuen din for enhver stemning og enhver aktivitet - fra en romantisk kveld til en full spilløkt.
Fordi stuen har ulike belysningsområder, er det viktig at du vurderer forskjellige alternativer. Philips Hue Lightstrip-kolleksjonen omfatter en rekke smarte LED-striper som kan brukes til lengre overflater som takhvelvinger eller mindre områder, for eksempel bokhyller.
Utforsk våre striplights, og finn dem som passer best til stua di.
Lightstrips er også en utrolig allsidig måte å fremheve møbler med smart lys. Bøy og form dem for å få lys og farge akkurat der du trenger det.
Andre belysningsalternativer for stuen
Hvis stuen din er stor eller mangler naturlig dagslys, bør du vurdere alle lyskildene du trenger for å lyse opp rommet jevnt. Innfelte spotter med vegglamper er en flott kombinasjon når du skal lyse opp et stort rom. Til mørke hjørner eller lesekroker bør du velge høye, justerbare gulvlamper eller pendellamper som gir lys ovenfra. LED-lightstrips er perfekte for å skape en myk, men jevn lyseffekt i mørke eller skyggefulle rom som bak TV-en, utstillingsvinduer eller innendørs planter.
Tips: Bruk en lysscene i Hue-appen for å matche stemningen du prøver å skape. Du kan lagre favorittene dine slik at du enkelt kan finne dem når du vil!