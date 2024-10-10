De beste lampeidéene for stua

Når det kommer til stuebelysningsideer, vær kreativ med aksentbelysning! Aksentlys er designet for å fremheve spesielle funksjoner - som peiser eller individuelle objekter, for eksempel bilder. Aksentlys kan også være et godt blikkfang i seg selv.

Philips Hue Lightguide-lyspærer er et perfekt eksempel! Lightguide-lyspærer er munnblåste, laget med krystallklart glass og svært iøynefallende. Refleksjonene fra det indre røret og belegget skaper en unik lyseffekt som komplementerer lyspærens unike form. Velg mellom små runde eller store runde lyskilder, ellipser, trekanter og Edison-lyskilder. Bruk dem i dine eksisterende bordlamper (ingen skjerm kreves!) for å matche innredningen perfekt. Eller hvorfor ikke henge dem over salongbordet eller lesehjørnet ved hjelp av den matchende stoffinnpakkede ledningen og det elegant utformede dekselet.