Tenk på veggbelysning som å male med lys - en enkel måte å gi hjemmet ditt en makeover uten å måtte male veggene på nytt eller kjøpe nye møbler.

Veggbelysning innebærer ganske enkelt at du skinner lys direkte på veggene i stedet for inn i midten av rommet. Når du bader veggene i lys, oppstår det myke områder med jevnt spredte farger uten ubehagelig gjenskinn. Så uansett hvilken stemning du er ute etter, kan du bruke veggbelysning for å skape den i alle rom!