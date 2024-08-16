31. mars 2023
Tenk på veggbelysning som å male med lys - en enkel måte å gi hjemmet ditt en makeover uten å måtte male veggene på nytt eller kjøpe nye møbler.
Veggbelysning innebærer ganske enkelt at du skinner lys direkte på veggene i stedet for inn i midten av rommet. Når du bader veggene i lys, oppstår det myke områder med jevnt spredte farger uten ubehagelig gjenskinn. Så uansett hvilken stemning du er ute etter, kan du bruke veggbelysning for å skape den i alle rom!
Veggbelysning i hjemmet ditt
Ingen bilder på veggen din? Ikke noe problem! Hver vegg blir et tomt lerret som bare venter på å bli fylt med smart lys – og du har 16 millioner farger i paletten din å leke med.
Signe-gulvlampene er et flott alternativ når du skal gjøre nakne vegger og kjedelige kroker til fantastiske midtpunkter. Kombiner dem med Signe-bordlamper for å få akkurat riktig lyskonsentrasjon og den perfekte fargenyansen akkurat der du trenger det.
Farget lys på veggene kan jage bort skyggene og gjøre rommet vakere, men det kan også fungere som et behagelig arbeidslys. Plasser en Bloom-bordlampe eller et par Play light bars på skjenken i stuen. Vinkle dem for å få lyset til å skinne tilbake fra veggen, og fyll siden du leser, med en avslappende glød. Veggbelysning er svært behagelig for øynene!
Utendørs veggbelysning
Uansett hvordan været er, kan du belyse utevegger og gjerder med fargerik smartbelysning og drømme deg bort til en hvilken som helst årstid (og et hvilket som helst reisemål).
Gi veggen i hagen en glamorøs makeover. Sett noen lineære Amarant-spotter langs hagestien, og rett dem mot veggen. Gi dem pastellrosa og neongul farge, og forvandle hagestien til en glamorøs promenade!
Amarant-lampens langstrakte design gjør at den kaster lys på store, flate overflater. Belysningseffekten på veggen kan også skape god stemning når dere skal spise på terrassen. Den fremhever teksturen i murverket samtidig som den belyser bordet med indirekte lys.
Hvis du være ekstra kreativ, kan du plassere spotlys foran de flotteste detaljene i hagen. Favorittplanter, trær eller til og med hagegnomer – la lyset fremheve dem og kaste stemningsfulle skygger på vegger og gjerder.
Lily-spotlys til utendørs bruk gjør det enkelt å oppnå denne effekten. De er enkle å plassere i bakken, og de kan stikkes bort i alle kriker og kroker og lyse i alle mulige retninger. De passer godt til å gi plassen et ekstra løft med en lysaksent.