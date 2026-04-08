20. januar 2026

Vekkelys lyser opp soverommet med stadig sterkere lys over en gitt tidsperiode for å etterligne soloppgangen, slik at kroppen din ledes forsiktig ut av dyp søvn. I motsetning til rykket fra en tradisjonell alarm, reduserer denne gradvise lysstyrken søvntregheten – den groggy følelsen som gjør morgenen vanskelig – og bidrar til å justere kroppens indre klokke med naturlig dagslys.

Når det brukes konsekvent, kan vekkelys gi en sunnere søvnsyklus og dermed mer energi og bedre humør gjennom dagen. Smarte løsninger som Philips Hue vekkelys er laget for at det skal bli enklere å falle i søvn og våkne uthvilt.