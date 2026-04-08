Lys er en av de kraftigste regulatorene av menneskelig biologi. Lysstyrken, timingen og fargetemperaturen sender signaler til hjernen og kroppen, og forteller oss når vi skal føle oss våkne og når vi skal slappe av.

Sterkt, kjølig (blårikt) lys om dagen fremmer årvåkenhet, energi og fokus, mens varmt, dempet lys om kvelden oppmuntrer til ro og forbereder kroppen din på en avslappende søvn.