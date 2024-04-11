Support
Forvandle uteområdet ditt med lavspent landskapsbelysning

31. mars 2024

En av fordelene med smart belysning er at det er enkelt å bruke – enten du styrer lysene med Hue-appen, stemmen, bevegelsessensorer eller smartbrytere. Men det er også utrolig enkelt å konfigurere (ja, også utendørslys) takket være Low-volt-samlingen av utendørs smartbelysning. Det finnes også en rekke ulike Low-volt-alternativer, enten du skal bruke lavspent stibelysning til å finne frem i bakgården eller skape riktig stemning for alle anledninger med 12-volts terrassegulvbelysning. 

Hva er lavspent utendørsbelysning?

Low-volt er en kolleksjon av lavspenningsbelysning fra Philips Hue som er spesialdesignet for utendørsarealer. I stedet for å kobles direkte til strømnettet, kobles lavspenningslamper ganske enkelt til en vanlig stikkontakt. Nettspenningen i Nord-Amerika er 120 V, og 230 V i de fleste andre deler av verden. Lavspenningsbelysning bruker en transformator for å redusere spenningen.

Transformatoren i Philips Hue Low-volt-samlingen er i Philips Hue-strømforsyningsenheten (PSU), som kommer i to varianter i EU: 100 W og 40 W. 

Utendørsområde som er belyst med 12-volts utebelysning.

Hvordan installere lavspent utendørsbelysning?

Når du installerer 12-volts utebelysning, trenger du bare tre ting for å komme i gang:

  • Strømforsyningsenhet (PSU)
  • Lavvolt lysarmatur
  • Kabler

Merk: Alle Low-volt-armaturer leveres med de nødvendige ledningene. Alle grunnenheter inkluderer både strømforsyning og de nødvendige ledningene. Sjekk emballasjen for å være sikker på at du har alt du trenger for å komme i gang.

  1. Plasser armaturen der du selv ønsker, og sørg for at den er maks. 15 meter fra det nærmeste Philips Hue-lyset i huset ditt eller Hue Bridge.
    (Lurer du på hvorfor? Philips Hue-smartlys danner et mesh-nettverk der hvert lys utvider Zigbee-signalet. Hvis lyset ditt er for langt fra nærmeste lys eller Hue Bridge, vil det ikke være i stand til å kommunisere med systemet ditt.)
  2. Koble skjøteledningen mellom armaturen og strømforsyningen. Hvis lyset ditt er plassert nær strømforsyningen, er dette kanskje ikke nødvendig.
  3. Koble PSU til en utendørs stikkontakt.
  4. Legg lyset til systemet ditt i Hue-appen.
Dette er et veldig enkelt utebelysningsoppsett til å begynne med – men et Low-volt-system er like enkelt å utvide som det er å koble til.
Hender som kobler 12-volts belysning fra Philips Hue til et T-koblingsstykke for å utvide et belysningoppsett.

Velge riktig strømforsyningsenhet for oppsettet ditt

Når du legger til nye lavspenningslys til ditt eksisterende oppsett, husk at én PSU bare kan drive så mange lys. For å finne ut hvor mange lys du kan bruke på en enkelt PSU, legger du bare opp wattstyrken til lysarmaturene:

Lavvoltsoppsett med 40 W strømforsyningsenhet

Her har du et eksempel på et Low-volt-oppsett med en strømforsyning på 40 W og to typer lys: Lily-spotlys og Calla-sokkellys. Både Lily-spotlys og Calla-sokkellys er på 8 W, noe som gir følgende oppsett:

Lily (8 x 3) + Calla (8 x 2) = 40 W

Diagram over et Philips Hue-oppsett for utendørsbelysning koblet til en 40-watts strømforsyningsenhet.

Lavspenningsoppsett med 100 W strømforsyningsenhet

Her har du et eksempel på et Low-volt-oppsett med en strømforsyning på 100 W og tre typer lys: Lily-spotlys, Calla-sokkellys og en lysrekke til utendørsbruk på 200 cm. Lily-spotlysene og Calla-sokkellysene er på 8 W, og lysrekken på 200 cm er på 19 W. 

Calla-sokkellys (8 x 6) + 1 lysrekke til utendørsbruk (19 x 1) + Lily-spotlys (8 x 3) = 91 W

Diagram over et Philips Hue-oppsett for utendørsbelysning koblet til en 100-watts strømforsyningsenhet.
Tilbake til alle artikler
  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay