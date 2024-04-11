Low-volt er en kolleksjon av lavspenningsbelysning fra Philips Hue som er spesialdesignet for utendørsarealer. I stedet for å kobles direkte til strømnettet, kobles lavspenningslamper ganske enkelt til en vanlig stikkontakt. Nettspenningen i Nord-Amerika er 120 V, og 230 V i de fleste andre deler av verden. Lavspenningsbelysning bruker en transformator for å redusere spenningen.

Transformatoren i Philips Hue Low-volt-samlingen er i Philips Hue-strømforsyningsenheten (PSU), som kommer i to varianter i EU: 100 W og 40 W.