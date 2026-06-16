Smart styring for tradisjonell belysning

Tre pendellamper utstyrt med ikke-smarte pærer som lyser i hvitt lys.

Få smart styring av tradisjonelle, ikke-smarte lys med Kablede wall switches og Smart plug.
Ta med deg ikke-smarte lyskilder inn i Philips Hue-økosystemet ditt for enkel kontroll med Hue-appen, stemmestyring og automatiseringer.

Kjøp smartkontroller

Få smart kontroll

En Philips Hue kablet On‑off switch module i hvit

On/off switch modules

Kjøp On/off switch modules
En Philips Hue Kablet dimmer switch module i hvit.

Hue dimmer switch

Kjøp Hue Dimmer switch
En Philips Hue Smart Plug i hvit.

Smart plug

Kjøp Smart plug

Slik installerer du kablede brytere

Sammenlign bryterne

Bruk den praktiske guiden vår for å se hvilke brytere som passer dine behov. I tillegg til brytere for ikke-smarte lyskilder, har vi også inkludert to veggbrytere som er spesialdesignet for Hue smartlys, for å gi full oversikt.

Kablet av/på-bryter

1 and 2 channel

Kjøp kablet av/på-bryter

Kablet Dimmer switch

1 channel

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Kablet veggbryter

-

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Wall switch

Battery

Kjøp Wall switch

Lys som støttes

Tradisjonelle lys 
Tradisjonelle dimbare lys 
Smart belysning
Smart belysning

Hue Bridge kreves

Nei, men begrenset funksjonalitet
Nei, men begrenset funksjonalitet
Ja
Ja

Kabling

Nøytralleder kreves
Fungerer med eller uten nøytralleder
Nøytralleder kreves
Nøytralleder er ikke nødvendig

Strømkilde

Strømnett
Strømnett
Strømnett
Batteri (5+ år)

Bryterkompatibilitet

Vippebryter, av/på-bryter, trykknapp
Vippebryter, av/på-bryter, trykknapp
Vippebryter, av/på-bryter, trykknapp
Vippebryter, av/på-bryter, trykknapp

Kanaler

1 eller 2 kanaler
1 kanal
Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig

Dimensjoner

41 x 37 x 15 mm
41 x 37 x 17 mm
41 x 37 x 17 mm
43 x 38 x 10 mm

Dimming

Nei
Ja
Ja
Ja

Matter-støtte

Ja (som et lys)
Ja (som et lys)
Ja, kun via Bridge
Ja, kun via Bridge

Bluetooth

Ja
Ja
Nei
Nei

Bestselgerne for smartkontroll

Nyhet
Philips Hue kablet av/på-knapp (1 kanal)

Philips Hue kablet av/på-knapp (1 kanal)

579,00 kr

Nyhet
Philips Hue kablet Dimmer Switch (1 kanal)

Philips Hue kablet Dimmer Switch (1 kanal)

699,00 kr

Nyhet
Philips Hue kablet wall switch-modul (1-pakning)

Philips Hue kablet wall switch-modul (1-pakning)

519,00 kr

Wall switch module

Wall switch module

519,00 kr

Smart plug

Smart plug

419,00 kr

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Ideer til belysning i hjemmet

Få inspirasjon fra andre Hue-fans! Besøk @philipshue på Instagram for å se fantastiske oppsett, fargerike kreasjoner og lyse ideer. Del ditt med #philipshue

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@Neil Walker

Se hva Hue kan gjøre...

En kvinne ved en inngangsdør kommuniserer via en kablet Hue-videoringeklokke i svart.

Hjemmesikkerhet

En kvinne danser på en terrasse under Hue Festavia lyslenke med runde lyspærer som lyser i forskjellige farger

Utendørs

En gruppe på fire pendellamper utstyrt med Philips Hue Filament bulbs som lyser i varmt hvitt lys.

Stemningsbelysning

En kvinne som spiller på TV-en med et altoppslukende underholdningsbelysningssystem som lyser i rødt, oransje og hvitt smart lys.

Underholdning

En seng med mykt lys fra en Signe-bordlampe med gradientbelysning i blått og oransje smart lys.

LED-strips

Spørsmål og svar om Philips Hue smartkontroll

Trenger veggbrytermodulen batterier?

Bør jeg velge en smartpære eller smartbryter?

Hva gjør jeg med mine vanlige brytere?

Hva skjer hvis noen slår av lysbryteren?

Hva om jeg har en fysisk Dimmer switch i stedet for en lysbryter?

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