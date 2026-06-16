Få smart styring av tradisjonelle, ikke-smarte lys med Kablede wall switches og Smart plug.
Ta med deg ikke-smarte lyskilder inn i Philips Hue-økosystemet ditt for enkel kontroll med Hue-appen, stemmestyring og automatiseringer.
Smart styring for tradisjonell belysning
Få smart styring av tradisjonelle, ikke-smarte lys med Kablede wall switches og Smart plug.
Få smart kontroll
Sammenlign bryterne
Bruk den praktiske guiden vår for å se hvilke brytere som passer dine behov. I tillegg til brytere for ikke-smarte lyskilder, har vi også inkludert to veggbrytere som er spesialdesignet for Hue smartlys, for å gi full oversikt.
Kablet av/på-bryter
1 and 2 channelKjøp kablet av/på-bryter
Kablet Dimmer switch
1 channelKjøp Hue Dimmer switch
Kablet veggbryter
-Kjøp kablet veggbryter
Wall switch
BatteryKjøp Wall switch
Lys som støttes
Hue Bridge kreves
Kabling
Strømkilde
Bryterkompatibilitet
Kanaler
Dimensjoner
Dimming
Matter-støtte
Bluetooth
Bestselgerne for smartkontroll
Philips Hue kablet av/på-knapp (1 kanal)
579,00 kr
Wall switch module
519,00 kr
Smart plug
419,00 kr
Ideer til belysning i hjemmet
Få inspirasjon fra andre Hue-fans! Besøk @philipshue på Instagram for å se fantastiske oppsett, fargerike kreasjoner og lyse ideer. Del ditt med #philipshue
@inex_studio_home
@livingby.md
@jellinadetmar
@Neil Walker