Åpne Google Home-appen.

Trykk på plussikonet (+) øverst til venstre.

Trykk på Konfigurer enhet.

Trykk på Fungerer med Google.

I det neste skjermbildet velger du Philips Hue fra listen. Du kan bla for å finne den eller skrive «Philips Hue» i søkefeltet øverst på skjermen.

Du blir omdirigert til Philips Hue-kontosiden. Trykk på Ja for å gi Google Home-appen tillatelse til å kontrollere Hue-belysningen din. Appen vil koble Philips Hue til Google Assistent.