Når du kobler Hue-lys til Google Assistant, får du stemmestyring – og muligheten til å samle alle smartenhetene i hjemmet ditt.
Det du trenger å ha
Få alt ditt Google Home- og Philips Hue-utstyr for å komme i gang.
Philips hue-belysning
Enten du har lyspærer, lysarmaturer eller alt det ovennevnte, er Philips Hue-lysene kompatible med Google Home.
Google Assistent-aktivert enhet
Velg fra en rekke Google-produkter som støtter Google Assistant – eller bare bruk mobilenheten din!
Google Home-appen
Last ned Google Home-appen til mobilenheten din.
Hue Bridge (for full funksjonalitet)
Du kan koble Philips Hue til Google Home via Bluetooth, men Hue Bridge gir deg tilgang til enda flere funksjoner, inkludert støtte for Matter.
Oppsett med Hue Bridge
- Åpne Google Home-appen.
- Trykk på plussikonet (+) øverst til venstre.
- Trykk på Konfigurer enhet.
- Trykk på Fungerer med Google.
- I det neste skjermbildet velger du Philips Hue fra listen. Du kan bla for å finne den eller skrive «Philips Hue» i søkefeltet øverst på skjermen.
- Du blir omdirigert til Philips Hue-kontosiden. Trykk på Ja for å gi Google Home-appen tillatelse til å kontrollere Hue-belysningen din. Appen vil koble Philips Hue til Google Assistent.
- Trykk på tilbake-pilikonet for å gå tilbake til hovedskjermen til Google Home-appen. All Philips Hue-belysning og alle rom vil nå være listet opp.
Bare si «OK Google ...»
Når du har koblet Philips Hue til Google Home, kan du begynne å bruke stemmen til å kontrollere lysene!
“Turn on the lights.”
“Turn off the lights in the kitchen.”
“Turn on the beside lamp.”
“Turn the bedroom blue.”
“Set Spring blossom in the living room.”
“Dim the lights to 60%.”
Spørsmål og svar
Hvilke Google Assistent-aktiverte enheter kan jeg bruke til å styre Philips Hue-belysningen min?
Hvorfor vises ikke Philips Hue-belysningen min i Google Home-appen?
Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke kan koble Philips Hue-lyspærene mine til Google Assistant via Googles sømløse konfigureringsprosess?
Hva er fordelene med å koble til Google Home via Matter i Hue appen?
Hvordan kobler jeg til Google Home via Matter i Hue appen?
Hvilke Google Home funksjoner støttes via Matter?
Hvis jeg aktiverer Matter for Google Home-integrasjonen min, vil jeg miste noe fra det nåværende oppsettet mitt?
Støtter alle Google Home- og Google Nest enheter Matter?
Kompatibel med Matter
Koble til Google Assistant enklere med Matter. Denne protokollen er sømløs, sikker og bygget for fremtiden for smarte hjem.
Få støtte
Vi er alltid glade for å hjelpe! Hvis du trenger mer støtte for sammenkobling av Philips Hue og Google Home, kan du se flere spørsmål og svar eller ta kontakt med oss.
* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.