I denne pakken

1 x Hue White and color ambiance Gradient lightstrip, 2 meter Med gradientteknologi blander denne lightstrip forskjellige lysfarger sammen på en gang. Den er fleksibel og kan utvides til opptil 10 meter, slik at du kan gi en strålende blanding av farger til alle rom. Gradient lightstrip, 2 meter

1 x Hue White and color ambiance Gradient Lightstrip-forlengelse, 1 meter Forleng Ambiance gradient lightstrip med denne 1 meter lange forlengelsen for å dekke et større område med en blanding av fargerikt lys. Kun for ambiance gradient lightstrips. Gradient Lightstrip-forlengelse, 1 meter