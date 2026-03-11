Support
Nærbilde av fronten på Hue Flux fleksibel kobling, 4-pakning

LIGHTSTRIPS

Hue Flux fleksibel kobling, 4-pakning

50 cm kontakt for kompleks oppsett / 1,6 ft
Perfekt lysovergang
Nøyaktig installasjon
Sikker og enkel i bruk
Nærbilde av fronten på Hue Essential LED-Strip 5 m

Lysbånd

Hue Essential LED-Strip 5 m

RGBIC
Justerbare scener
Klipp slik at den passer hvor som helst
App og talekontroll

Legg til en Bridge

Lås opp enda flere Hue-funksjoner og få 25 % rabatt!

Kjøp Hue Bridge
Nærbilde av fronten på Hue Essential LED-Strip 10 m

Lysbånd

Hue Essential LED-Strip 10 m

RGBIC
Justerbare scener
Klipp slik at den passer hvor som helst
App og talekontroll
Nærbilde av fronten på Hue Flux brakett, 10-pakning

LIGHTSTRIPS

Hue Flux brakett, 10-pakning

Enkel installasjon av LED-strip
Skruer og teip inkludert
Robust gjennomsiktig design
10-pakning
Nærbilde av fronten på Forlengelse til Hue Flux LED-strip, 5 m

LIGHTSTRIPS

Forlengelse til Hue Flux LED-strip, 5 m

5 meter forlengelse / 16 ft
Enkel installering
Klart og naturlig hvitt lys
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Nærbilde av fronten på Flourish-bordlys

White and color ambiance

Flourish-bordlys

Justerbart hvitt og farget lys
A60-lyspære med lumeneffekt på 1100 følger med
App- og stemmestyring
Zigbee- og Matter-kompatibel
Nærbilde av fronten på Forlengelse til Hue Flux LED-strip, 2 m

LIGHTSTRIPS

Forlengelse til Hue Flux LED-strip, 2 m

2 meter forlengelse / 6,5 ft
Enkel installering
Klart og naturlig hvitt lys
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Nærbilde av fronten på Forlengelse til Hue Flux LED-strip, 10 m

LIGHTSTRIPS

Forlengelse til Hue Flux LED-strip, 10 m

10 meter forlengelse / 33 ft
Enkel installering
Klart og naturlig hvitt lys
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Nærbilde av fronten på Slim innfelt spotlight 90 mm, trepakning

White and color ambiance

Slim innfelt spotlight 90 mm, trepakning

Tynn profil for lave tak
Opptil 1000 lumen
90 mm
Hvitt og farget lys
Nærbilde av fronten på Innfelt Centura spotlight (trepakning)

White and color ambiance

Innfelt Centura spotlight (trepakning)

Inkluderer GU10-lyskilde
70 mm diameter på åpning
Justerbart hode
Smalstrålet
Nærbilde av fronten på GU10 – smart spotlight – (3-pakning)

White and color ambiance

GU10 – smart spotlight – (3-pakning)

Hvitt og farget lys
Opptil 400 lumen
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Nærbilde av fronten på Essential GU10 – smartspot – 345 lm – 4,7 W – 4-pakning

White and color ambiance

Essential GU10 – smartspot – 345 lm – 4,7 W – 4-pakning

Opptil 345 lumen
Essential hvitt lys
Lav dimming ned til 2 %​
Essential-farge ​
Få 25 % rabatt med Bridge

Få de største vårtilbudene – pluss lås opp alle Philips Hue-funksjonene!

Kjøp en Bridge eller Bridge Pro og minst én annen kampanjevare og få 25 % rabatt.

Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Støtter over 150 lys, over 50 tilbehør
Klargjort for Hue Sync, MotionAware™
Gir deg styring av hele hjemmet
Avansert kryptering med Zigbee Trust Center

1159,00 kr

Bridge

Hue

Bridge

Støtter 50 lys, 12 tilbehør
Klargjort for Hue Sync
Få tilgang til integrering av lys og sikkerhet
Avansert kryptering

699,00 kr

Fargerike vårbelysningsideer

Vårbelysning i hjemmet handler om lysere rom, mykere toner og forfriskende energi.

En stue opplyst i myke, vårlige nyanser av rosa, lilla og hvitt lys.

Blomstrende stuer

Gi stuen nytt liv med de varme nyansene og pastellfargene til Gradient smartlys. Gjør rommet ditt om til en levende scene for kvalitetstid og minner som varer. Våren er her – det er showtime!

Handle til stuen
Kjøkken og stue opplyst i varme, hvite toner av smart lys.

Forandringens energi

Ferske råvarer, friske ideer. Lys opp kjøkkenet med smart arbeidsbelysning som gir energi til matlagingen og kreativiteten. Synkroniser lysene dine med musikk og stemmeassistenten din for å gjøre hverdagsoppgaver til en hyggelig stund (krever en Hue Bridge).

Kjøp kjøkkenbelysning
En kvinne slapper av på en seng badet i mykt hvitt lys fra en bordlampe ved sengen.

Kreative lysscener

Dryss litt vårmagi over alle rom med lysscener fra Hue-appen. Utforsk mykheten i «Blossom», forglemmegei-blåtonene i «Memento», de rosa og gule nyansene i «Lily» og varmen i «Amber bloom». Lek deg frem og finn ut av det!

Utforsk Hue-appen

Alt om våre vårtilbud på belysning

Når er vårsalget på belysning?

Hvilke produkter er inkludert i vårbelysningssalget?

Hvordan kan jeg holde meg oppdatert på Philips Hue-tilbud og kampanjer?

Vilkår

  • Denne kampanjen er gyldig til kl. 23:59 den 6. april 2026.
  • Legg to (2) eller flere salgsvarer i handlekurven og få 15 % rabatt på totalprisen på kvalifiserte kampanjeprodukter. Hvis en Hue Bridge eller Hue Bridge Pro er en av disse salgsvarene, får du 25 % rabatt på den totale prisen på kvalifiserte kampanjeprodukter.
  • Rabatten gjelder totalsummen for kvalifiserte kampanjeprodukter i handlekurven når du betaler på https://www.philips-hue.com/no-no/products/promotions/spring-lighting-deals.
  • Rabatten kan brukes på maksimalt 25 produkter som en del av denne kampanjen.
  • Denne kampanjen er avhengig av lagerbeholdning, og alle kjøp er regulert av vilkår og salgsbetingelser for Philips Hue.
  • Ved retur av deler av en bestilling, der det er kvalifisert, vil den proporsjonale rabattverdien bli trukket fra refusjonsbeløpet.
  • Denne kampanjen kan ikke brukes sammen med andre tilbud eller kupongkoder på www.philips-hue.com.
  • Signify Norge AS forbeholder seg retten til å kansellere en kampanje når som helst eller til å endre disse vilkårene og betingelsene ved å publisere dem på nytt.

Les om returprosessen

