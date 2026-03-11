Lys opp hjemmet ditt til våren med store besparelser.
Opptil 25 % rabatt
Spar 15 % når du kjøper to eller flere salgsvarer.
Legg til en Bridge eller Bridge Pro og spar 25 %.
Få hjemmet til å blomstre med vårbelysning denne våren!
LIGHTSTRIPS
Hue Flux fleksibel kobling, 4-pakning
Nåværende pris er 289,00 kr
Lysbånd
Hue Essential LED-Strip 5 m
Nåværende pris er 699,00 kr
Lysbånd
Hue Essential LED-Strip 10 m
Nåværende pris er 1 159,00 kr
LIGHTSTRIPS
Hue Flux brakett, 10-pakning
Nåværende pris er 139,00 kr
LIGHTSTRIPS
Forlengelse til Hue Flux LED-strip, 5 m
Nåværende pris er 1 039,00 kr
White and color ambiance
Flourish-bordlys
Nåværende pris er 1 729,00 kr
LIGHTSTRIPS
Forlengelse til Hue Flux LED-strip, 2 m
Nåværende pris er 469,00 kr
LIGHTSTRIPS
Forlengelse til Hue Flux LED-strip, 10 m
Nåværende pris er 2 189,00 kr
White and color ambiance
Slim innfelt spotlight 90 mm, trepakning
Nåværende pris er 2 879,00 kr
White and color ambiance
Innfelt Centura spotlight (trepakning)
Nåværende pris er 2 189,00 kr
White and color ambiance
GU10 – smart spotlight – (3-pakning)
Nåværende pris er 1 849,00 kr
White and color ambiance
Essential GU10 – smartspot – 345 lm – 4,7 W – 4-pakning
Nåværende pris er 699,00 kr
Få 25 % rabatt med Bridge
Få de største vårtilbudene – pluss lås opp alle Philips Hue-funksjonene!
Kjøp en Bridge eller Bridge Pro og minst én annen kampanjevare og få 25 % rabatt.
Hue
Bridge Pro
1159,00 kr
Hue
Bridge
699,00 kr
Fargerike vårbelysningsideer
Vårbelysning i hjemmet handler om lysere rom, mykere toner og forfriskende energi.
Blomstrende stuer
Gi stuen nytt liv med de varme nyansene og pastellfargene til Gradient smartlys. Gjør rommet ditt om til en levende scene for kvalitetstid og minner som varer. Våren er her – det er showtime!
Forandringens energi
Ferske råvarer, friske ideer. Lys opp kjøkkenet med smart arbeidsbelysning som gir energi til matlagingen og kreativiteten. Synkroniser lysene dine med musikk og stemmeassistenten din for å gjøre hverdagsoppgaver til en hyggelig stund (krever en Hue Bridge).
Kreative lysscener
Dryss litt vårmagi over alle rom med lysscener fra Hue-appen. Utforsk mykheten i «Blossom», forglemmegei-blåtonene i «Memento», de rosa og gule nyansene i «Lily» og varmen i «Amber bloom». Lek deg frem og finn ut av det!
Alt om våre vårtilbud på belysning
Vilkår
- Denne kampanjen er gyldig til kl. 23:59 den 6. april 2026.
- Legg to (2) eller flere salgsvarer i handlekurven og få 15 % rabatt på totalprisen på kvalifiserte kampanjeprodukter. Hvis en Hue Bridge eller Hue Bridge Pro er en av disse salgsvarene, får du 25 % rabatt på den totale prisen på kvalifiserte kampanjeprodukter.
- Rabatten gjelder totalsummen for kvalifiserte kampanjeprodukter i handlekurven når du betaler på https://www.philips-hue.com/no-no/products/promotions/spring-lighting-deals.
- Rabatten kan brukes på maksimalt 25 produkter som en del av denne kampanjen.
- Denne kampanjen er avhengig av lagerbeholdning, og alle kjøp er regulert av vilkår og salgsbetingelser for Philips Hue.
- Ved retur av deler av en bestilling, der det er kvalifisert, vil den proporsjonale rabattverdien bli trukket fra refusjonsbeløpet.
- Denne kampanjen kan ikke brukes sammen med andre tilbud eller kupongkoder på www.philips-hue.com.
- Signify Norge AS forbeholder seg retten til å kansellere en kampanje når som helst eller til å endre disse vilkårene og betingelsene ved å publisere dem på nytt.